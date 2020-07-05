Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: 'Söke söke alacağız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Avrupa Birliği'nin şeffaflık sorunu olan ülkeleri Türkiye'nin önüne koyarak uyguladığı çifte standardın gerisindeki niyet açıkça ortadadır. Türkiye olarak bugüne kadar mücadelesiz hiçbir kazanım elde etmedik. Anlaşılan o ki bu süreçte de zaten hakkımız olan hususları mücadele ederek, adeta söke söke alacağız." dedi.

Erdoğan, Tokat'ta düzenlenen "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Tarafından İşletmeye Alınan Hidroelektrik Santrallerinin Toplu Açılış Töreni"ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Konuşmasının başında Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e Türkiye'nin kurulu gücünü sordu. Dönmez, Türkiye'nin 2002 sonu itibarıyla tüm kurulu gücünün 31 bin megavat olduğunu, şu anda 91 bin megavatı aştığı kaydetti. Erdoğan, bunun üzerine, "Bunun, özellikle milletim tarafından bilinmesi çok büyük önem arz ediyor. 31 bin megavattan 91 bin megavata 18 yılda hamdolsun kurulu gücümüzü yükselttik." diye konuştu.

Erdoğan, açılışı yapılan hidroelektrik santrallerinin hayırlı olmasını diledi, yapımlarında emeği geçen kurumları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını, mühendisleri, işçileri ve yüklenici firmaları tebrik etti.

Türkiye'nin enerjisine enerji katacağına inandığı santrallerin, kalkınmanın, gelişmenin ve büyümenin de sembolleri olduğunu dile getiren Erdoğan, "Bunlar, bizler için medeni olmanın adeta sıçrama tahtalarıdır. Salgın döneminde sağlık hizmetleri yanında hemen her alandaki yatırımlarını devam ettiren Türkiye, böylece 2023 hedeflerine ulaşmaktaki kararlılığını ortaya koymuştur. Enerjisi olmayan bir ülkenin medeni olmaktan bahsetmesi mümkün değildir, kalkınmadan bahsetmesi mümkün değildir, sanayileşmeden bahsetmesi mümkün değildir. Tüm dünyanın kendi içine kapandığı bir dönemde, yatırımı, üretimi, istihdamı destekleyerek sergilediğimiz olumlu yöndeki ayrışma ile salgına teslim olmadığımızı gösterdik." diye konuştu.

"KİMLERİN ZAFİYETİ OLDUĞUNU ÖNCE MÜLTECİ KRİZİNDE ARDINDAN SALGIN DÖNEMİNDE GÖRDÜK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün İstanbul'da bir hastanenin ve Gelir İdaresi Başkanlığının hizmet binalarının, önceki gün Konya Ovası Projesi'nin 1-2-3 numaralı sulamalarının açılışlarının yapıldığını, önceki haftalarda Ergene Havzası Tüneli'nin, Kars Barajı'nın, Ilısu Barajı'nın, çeşitli hastanelerin, İstanbul Havalimanı'nın üçüncü pistinin ve diğer tesislerin hizmete girme törenlerinin yapıldığını hatırlatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü

"Önümüzde yapımını tamamladığımız eserlerle ilgili oldukça yoğun bir açılış programı var. Türkiye'nin her zaman ama özellikle de şu içinden geçtiğimiz kritik dönemde en büyük ihtiyacının işte bu eser siyaseti, hizmet siyaseti, inşa siyaseti olduğuna inanıyoruz. Bunun için tüm bakanlıklarımızdan, tüm kurumlarımızdan, özel sektörümüz dahil tüm kuruluşlarımızdan gündemlerindeki yatırım ve üretim programlarını hızlandırmalarını istedik. Hamdolsun bu çağrımız karşılıksız kalmadı. Bakanlıklarımızın çalışmalarını zaten yakından takip ediyoruz. Özel sektörümüz de sadece organize sanayi bölgelerinde son 6 ayda 10 milyar liralık yatırımla 583 yeni fabrikayı tamamlayarak üretime geçirdi. Verilen yeni teşvik belgeleriyle 129 bin istihdamı öngören yatırımların önü açıldı. Diğer verilerin yanı sıra sanayide kullanılan elektrik tüketiminin yükselmeye başlaması üretim çarklarının hızlandığına işaret ediyor. İhracatçılarımızın dünyanın dört bir yanıyla yoğun bir görüşme yaptığını görüyoruz."

Türkiye'nin hedeflediği seviyeye ulaşabilmesi için Türkiye'yle birlikte dünyanın geri kalanında da normalleşme sürecinin belli bir seviyeye gelmesi gerektiğine işaret eden Erdoğan, şunları söyledi:

"Avrupa Birliği'nin şeffaflık sorunu olan ülkeleri Türkiye'nin önüne koyarak uyguladığı çifte standardın gerisindeki niyet açıkça ortadadır. Türkiye olarak bugüne kadar mücadelesiz hiçbir kazanım elde etmedik. Anlaşılan o ki bu süreçte de zaten hakkımız olan hususları mücadele ederek, adeta söke söke alacağız. Esasen bu şekilde mücadeleyle mesafe katetmek ülkemizi kamu kuruluşları ve özel sektörüyle krizlere karşı daha güçlü, daha bağışık, daha esnek hale getiriyor. Biz, sağlıktan ekonomiye, diplomasiden güvenliğe kadar her konuda kendimize güveniyoruz. Bu konuda kimlerin zafiyeti olduğunu önce mülteci krizinde ardından salgın döneminde hep birlikte gördük. Gücümüzün haklılığımızından geldiğini, sonunda mutlaka başarıya ulaşacağımıza inanıyoruz. Bugünkü açılışlarımıza da işte bu yolda atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Enerjisi olmayan bir ülkenin medeni olmaktan, kalkınmadan, sanayileşmeden bahsetmesi mümkün değildir. Türkiye'nin içinden geçtiğimiz kritik döneme ihtiyaç duyduğu şeyin eser siyaseti olduğuna inanıyorum. Bunlar bizler için medeni olmanın adeta sıçrama tahtalarıdır.

Avrupa Birliği'nin şeffaflık sorunu olan ülkeleri Türkiye'nin önüne koyarak uyguladığı çifte standardın altındaki niyet ortadadır. Bu süreçte de hakkımız olan hususları mücadele ederek söke söke alacağız.

Biz sağlıktan ekonomiye diplomasiden güvenliğe kadar kendimize güveniyoruz.

Son 18 yılda ülkemize kazandırdığımız eserler ve hizmetlerle öncelikle geçmiş 79 yılın eksiklerini tamamladık.

Savunma sanayiinde yüzde 20'lerdeki kendi kendimize yeterlilik yüzde oranını 70'lere çıkardık

Şayet biz 2002 yılında böyle bir Türkiye devralmış olsaydık, bugün nerede olacağımızı tahayyül bile edemiyoruz.

Bu yıl 120 bin TOKİ konutunu hızla hayata geçirmenin gayreti içerisindeyiz. Yoğun otomobil satışı var.

Güven ortamı enerji yatırımlarımıza da olumlu anlamda yansımıştır. Ülkemize karşı Doğu Akdeniz'de kurulmaya çalışılan tuzakları yerle bir ettik. Akkuyu'nun ilk reaktörünü inşallah 2023 yılında devreye alıyoruz.

Kömür üretiminde cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık. Daha önce teknoloji yetersizliği nedeniyle yurtdışına hammadde olarak sattığımız madenleri artık burada işleyerek ihraç ediyoruz.

Türkiye büyür ve gelişirken enerji ihtiyacı daha da artacaktır. Son 18 yılda devreye aldığımız 68 bin megavat kapasitenin yüzde 55.4'ünü yerli kaynaklar oluşturdu.

Türkiye'nin ilk yerli entegre güneş paneli fabrikasının açılışını ağustos ayında gerçekleştireceğiz. Madenlerimizin gün yüzüne çıkarılması için yoğun çalışmalar içerisindeyiz.

Yenilebilir enerji kurulu gücünde dünyada 13. Avrupa'a 6. sıradayız. Geçtiğimiz yıl elektrik üretiminde Avrupa'da 2. sırada yer aldık.