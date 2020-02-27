27.02.2020 - 23:42 | | AA
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güvenlik toplantısı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güvenlik toplantısı gerçekleştiriliyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kurmaylarıyla gerçekleştirdiği ve akşam saatlerinde başlayan güvenlik toplantısının devam ettiği bildirildi
Türkiye kapıları açtı, göçmenler sınıra koştu!Yunanistan Pazarkule sınır kapısından ülkelerine giriş yapmak isteyen bir grup göçmenin ülkeye girişine izin vermedi. Tampon bölgeyi otobüs çekerek kapatan Yunanistan, Pazarkule sınır kapısından ülkelerine giriş ve çıkışları durdurdu