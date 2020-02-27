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27.02.2020 - 23:42 | | AA

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güvenlik toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güvenlik toplantısı gerçekleştiriliyor.

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güvenlik toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kurmaylarıyla gerçekleştirdiği ve akşam saatlerinde başlayan güvenlik toplantısının devam ettiği bildirildi

 

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