Son dakika haberi I Almanya'da ırkçı saldırı! Türkiye'den çok sert tepki

Atılacak adımın yeni insani felaketin önlenmesi için olduğunu belirten Çavuşoğlu, "İdlib konusunda rejim ayrılımız var. Kimse fırsatçılık yapmadan kısa vadeleli politikalara odaklanmadan Türkiye'ye yönelik uzun vadeliş yaklaşım içinde olmaları gerekir" dedi.

TRT Haber'de konuşan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;

(Dörtlü Suriye zirvesi)

Tarihi belirlemek için çalışıyoruz.

(İdlib'e olası harekat)

Cumhurbaşkanımızın vereceği karar neticesinde adımlar atılır. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi bir gece ansızın olabilir.

(Doğu Akdeniz'de sondaj gerilimi)

3. gemimiz geliyor. İhtiyaç olduğu zaman Doğu Akdeniz ve Kıbrıs için söylüyorum ilave gemi gönderilmesinde tereddüt etmeyiz

(Libya'da darbeci Hafter'in saldırıları)

Uluslararası sistem Libya’da çatışmaların durdurulması için birlikte hareket edemiyor, bir kararlılık da yok. Hafter Trablus Havalimanı'na saldırınca Serrac da çekildiğini açıkladı.

(Türkiye-Yunanistan ilişkileri)

Yunanistan ile gerginliği azaltmak için attığımız adımlar oldu. Ege'de gerginliği azaltmak için adımlar atılıyor, toplantılar yapılıyor. Yunanistan samimiyetini göstermiyor.

(Almanya'da ırkçı saldırı)

Avrupa'da ırkçılık çok tehlikeli boyuta geldi. Resmi açıklamaları beklemek lazım. İlk bilgilere göre ırkçı motifi bir saldırı olduğu söyleniyor. Avrupa ülkeleri kendi içlerinde bunu (ırkçılığı) durduramazsa bu çok tehlikeli yerlere gider.

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın da Almanya'daki ırkçı saldırıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dün gece Almanya’da gerçekleşen ve yabancı düşmanı olduğu anlaşılan ırkçı saldırıda vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Olayı aydınlatmak için Alman makamlarının azami çaba göstermesini bekliyoruz. Irkçılık kollektif bir kanserdir" dedi.