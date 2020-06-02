02.06.2020 - 14:06 | | AA
Son dakika haberi I Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Tekdal'ın ailesine taziye telefonu
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kapatılan Refah Partisinin kurucu üyesi ve eski Genel Başkanı Ahmet Tekdal'ın vefatı dolayısıyla ailesini arayarak başsağlığı diledi.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Ahmet Tekdal'ın çocukları Baha, Ömer ve Ayşenur Tekdal'ın yanı sıra Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'la telefonda görüşerek taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, merhum Ahmet Tekdal'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.
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