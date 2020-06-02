Son dakika haberi I Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Tekdal'ın ailesine taziye telefonu

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Ahmet Tekdal'ın çocukları Baha, Ömer ve Ayşenur Tekdal'ın yanı sıra Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'la telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, merhum Ahmet Tekdal'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.