MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Son dakika haberi I Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Tekdal'ın ailesine taziye telefonu
ABONE OL
02.06.2020 - 14:06 | | AA

Son dakika haberi I Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Tekdal'ın ailesine taziye telefonu

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kapatılan Refah Partisinin kurucu üyesi ve eski Genel Başkanı Ahmet Tekdal'ın vefatı dolayısıyla ailesini arayarak başsağlığı diledi.

Son dakika haberi I Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Tekdal'ın ailesine taziye telefonu

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Ahmet Tekdal'ın çocukları Baha, Ömer ve Ayşenur Tekdal'ın yanı sıra Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'la telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, merhum Ahmet Tekdal'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Corona virüs nedeniyle ten rengi değişen Çinli doktor hayatını kaybettiDünyayı etkisi altına alan corona virüs nedeniyle ten rengi koyulaşan Çinli doktordan acı haber geldi. Çin'de Covid-19 salgının ortaya çıktığı Wuhan kentinde ten rengi değişen doktorun hastalıktan hayatını kaybettiği bildirildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Maltepe'de ev arkadaşını öldüren Türkmenistanlı teslim oldu!

Son dakika... Maltepe'de ev arkadaşını öldüren Türkmenistanlı teslim oldu!

Cumartesi yıllık izinden sayılır mı?

Cumartesi yıllık izinden sayılır mı?

Emre Belözoğlu Süper Lig'den 5 yıldızı istiyor!

Emre Belözoğlu Süper Lig'den 5 yıldızı istiyor!

Yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? THY'den açıklama geldi

Yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? THY'den açıklama geldi

Sıradaki Haber