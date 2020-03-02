02.03.2020 - 23:37 | | KIVANÇ EL
Son dakika haberi... Mülteci öldürülmesi zirveyi iptal ettirdi
Gelen son dakika bilgisine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma günü Sofya'da mülteciler için Türkiye Bulgaristan ve Yunanistan arasında yapılması planlanan zirveyi 2 mültecinin öldürülmesi nedeniyle reddetti.
KIVANÇ EL
Cuma günü yapılması planlanan Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan üçlü zirvesinin iptal olduğu bildirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yunan askerinin 2 kişiyi öldürmesi bu süreci etkiledi' dedi.
NE OLMUŞTU?
Yunanistan sınırını geçmek isteyen göçmenlere iddiaya göre, Yunan askerleri ateş açtı. Askerlerin önce, önce havaya ardında da göçmenlerin üzerine ateş açtığı öne sürüldü. Bu sırada Yunanistan’a geçmek isteyen göçmenlerden ikisi hayatını kaybetti.