Son dakika haberi... Mülteci öldürülmesi zirveyi iptal ettirdi

Cuma günü yapılması planlanan Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan üçlü zirvesinin iptal olduğu bildirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yunan askerinin 2 kişiyi öldürmesi bu süreci etkiledi' dedi.







NE OLMUŞTU?



Yunanistan sınırını geçmek isteyen göçmenlere iddiaya göre, Yunan askerleri ateş açtı. Askerlerin önce, önce havaya ardında da göçmenlerin üzerine ateş açtığı öne sürüldü. Bu sırada Yunanistan’a geçmek isteyen göçmenlerden ikisi hayatını kaybetti.