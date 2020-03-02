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02.03.2020 - 23:37 | | KIVANÇ EL

Son dakika haberi... Mülteci öldürülmesi zirveyi iptal ettirdi

Gelen son dakika bilgisine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma günü Sofya'da mülteciler için Türkiye Bulgaristan ve Yunanistan arasında yapılması planlanan zirveyi 2 mültecinin öldürülmesi nedeniyle reddetti.

Son dakika haberi... Mülteci öldürülmesi zirveyi iptal ettirdi
KIVANÇ EL

Cuma günü yapılması planlanan Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan üçlü zirvesinin iptal olduğu bildirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yunan askerinin 2 kişiyi öldürmesi bu süreci etkiledi' dedi.

Son dakika haberi... Mülteci öldürülmesi zirveyi iptal ettirdi

NE OLMUŞTU?

Yunanistan sınırını geçmek isteyen göçmenlere iddiaya göre, Yunan askerleri ateş açtı. Askerlerin önce, önce havaya ardında da göçmenlerin üzerine ateş açtığı öne sürüldü. Bu sırada Yunanistan’a geçmek isteyen göçmenlerden ikisi hayatını kaybetti.

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