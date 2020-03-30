MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Koca'dan o iddialara yanıt: Sayısal veriler kanıta dayalıdır
ABONE OL
30.03.2020 - 02:06 | | AA

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Koca'dan o iddialara yanıt: Sayısal veriler kanıta dayalıdır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyada yer alan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin verilerde tutarsızlık olduğu yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirtti.

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Koca'dan o iddialara yanıt: Sayısal veriler kanıta dayalıdır

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sosyal medyada yer alan, açıkladığımız verilerde tutarsızlık olduğu yönündeki iddialar tamamen asılsızdır." ifadesini kullandı.

Açıklanan sayısal verilerin kanıta dayalı olduğunu vurgulayan Koca, "Doğrudan Kovid-19 tanısını esas almıştır. Veriler, anlık gerçek verilerdir. Gerçekleri çarpıtmanın kimseye faydası yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

New York'ta mağazalar yağmaya karşı vitrinlerini plakalarla kapattıABD'de yeni tip corona virüs (covid-19) salgının merkezi haline gelen New York'ta ünlü markalar, mağaza vitrinlerini, yağma ihtimaline karşı tahta plaka ve kalaslarla kapattı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İçişleri Bakanlığı corona genelgesi yayımlamıştı! Plakalara dikkat: Ve başladı

İçişleri Bakanlığı corona genelgesi yayımlamıştı! Plakalara dikkat: Ve başladı

İsteyenler özel hastanede test yaptırabilir mi?

İsteyenler özel hastanede test yaptırabilir mi?

Yasak kararına uymayanlara cezai işlem yapılıyor

Yasak kararına uymayanlara cezai işlem yapılıyor

Son dakika haberi: İstanbul'da 'corona partisi' operasyonu: 11 kişi gözaltına alındı!

Son dakika haberi: İstanbul'da 'corona partisi' operasyonu: 11 kişi gözaltına alındı!

Sıradaki Haber