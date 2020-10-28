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28.10.2020 - 12:09 | | DHA

Son dakika... Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'daki yangına ilişkin son dakika açıklamalarda bulundu. 2 kişinin gözaltına alındığını belirten Bakan Pakdemirli, yangının kontrol altına alındığını da söyledi.

Son dakika... Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay’ın İskenderun ilçesinde dün saat 14.25 sıralarında başlayan orman yangınının, 22 saatlik mücadelenin ardından kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının başladığını açıkladı. Yangının sabah saatlerinde kontrol altına alındığını ancak temkinli bir şekilde soğutma çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Bakan Pakdemirli, “Hatay'ımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Orman teşkilatı olarak Türkiye genelinde 3’ü kırsal 14’ü orman olmak üzere 17 yangınla mücadele ettik. Bu yangınların 15’ini kontrol altına aldık. Dün gece saatlerinde de Mersin’in Anamur ilçesindeki yangın da kontrol altına alındı” dedi.

İskenderun’daki yangında teknolojinin tüm imkanlarının kullanıldığının altını çizen Bakan Pakdemirli, “Yangınla 166 arazöz, 15 dozer, 700 işçi ve 3 insansız hava aracı ile mücadele ettik. Arazi ve meteoroloji koşullarının son derece zor olduğu, büyük bir yangınla karşı karşıyaydık. Başta Tarım ve Orman Bakanlığı olarak devletin tüm kurumları buradaydı. Bu konuda katkı sağlayan orman teşkilatımıza, kamu kuruluşlarımıza, belediyelerimize ve güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Hatay’da can kaybının yaşanmamış olmasının sevindirici bir haber olduğunu belirten Bakan Pakdemirli, “Yangınlarda sadece ağaçlar yanmıyor. Yaban hayatıyla ilgili tamir edilemez durumlar da ortaya çıkabiliyor. İskenderun’a bağlı Akarca Mahallesi’nde 5 ev ve bir cami, Sarıseki Mahallesi’nde 2 ev ve bir ağıl, Azganlık Mahallesi’nde ise 3 ev ve bir ağıl zarar gördü. Bu vatandaşlarımızın hasarları tespit edilip, ilgili kurumlarca zararları karşılanacak” ifadelerini kullandı.

 

Son dakika... Hataydaki orman yangını kontrol altına alındı

'2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA'

Yangının çıkış nedeniyle ilgili iddialara da cevap veren Bakan Pakdemirli, soruşturmanın sürdüğünü belirterek şöyle konuştu:

“Dün elinde benzin bidonu bulunan ve aracının arızalandığını söyleyen 2 kişi, güvenlik güçlerince gözaltına alındı. Sorguları yapıldıktan sonra savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Hatay’ın Yayladağı ilçesinde çıkan ve söndürülen kırsal yangınının 2 şüphelisi de jandarma tarafından gözaltına alındı ve soruşturmaları devam ediyor. Yangının terör bağlantısı şüphesinin olması, yakın zamanda terör faaliyetleriyle ilgili konuların yaşanmasından dolayı akla gelebiliyor. Ancak şu ana kadar herhangi bir bağlantı ya da ipucu bulunamadı. Yeni bir bulgu olursa bundan sonra gerkeli açıklama yapılacaktır."

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