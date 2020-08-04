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HaberlerSiyaset Haberleri Son dakika: HDP’li vekil Mensur Işık hakkında flaş gelişme
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04.08.2020 - 16:00 | | DHA

Son dakika: HDP’li vekil Mensur Işık hakkında flaş gelişme

Gelen bir son dakika haberine göre; Ankara'da öğretmen eşi Ebru Işık'a şiddet uygulayan HDP Muş Milletvekili Mensur Işık'ın dokunulmazlığının kaldırılması amacıyla fezleke düzenlendi. 8 yıla kadar hapsi istenen Işık hakkında düzenlenen fezlekenin önümüzdeki günlerde TBMM’ye gönderilmesi bekleniyor.

Son dakika: HDP’li vekil Mensur Işık hakkında flaş gelişme

Ankara Dikmen'de oturan HDP Muş Milletvekili Mensur Işık, 15 Temmuz'da 2 çocuğunun annesi lise öğretmeni eşi Ebru Işık ile tartıştı. Mensur Işık, iddiaya göre tartışma sırasında eşine yumruk atıp, şiddet uyguladı. Mensur Işık, hastaneye gitmesine izin vermediği eşinin, yardım istememesi için cep telefonuna da el koydu. Mensur Işık, ağrıları artması üzerine eşini daha sonra, özel hastaneye götürdü.

Ebru Işık, hastanedeki tedavisinin ardından Mensur Işık'tan, kendisine şiddet uyguladığı ve hastaneye gitmesine izin vermediği gerekçesiyle şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Mensur Işık hakkında soruşturma başlattı. Ankara 1’inci Aile Mahkemesi de Ebru Işık'ın başvurusu üzerine Mensur Işık hakkında 6 ay uzaklaştırma kararı verdi.

HAKKINDA FEZLEKE HAZIRLANDI

Öte yandan Mensur Işık hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 'eşi kasten yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'hakaret' suçlarından dokunulmazlığının kaldırılması amacıyla fezleke düzenlendi. 8 yıla kadar hapsi istenen Mensur Işık hakkında düzenlenen fezlekenin önümüzdeki günlerde TBMM’ye gönderilmesi bekleniyor.

Son dakika: HDP’li vekil Mensur Işık hakkında flaş gelişme

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