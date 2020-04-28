Son dakika I Bakan Gül'den yargıda virüs önlemlerine ilişkin açıklama

Son dakika haberi I Bakan Gül'ün açıklamalarından satır başları şöyle;

Tüm tedbirleri titizlikle almaya devam ediyoruz. Adliyelerde yoğunluğu yüzde 95 azalttık.

Duruşmaların ertelendiği tarih 15 Haziran'a kadar uzatılmıştır. Salgının gidişatına göre 15 Haziran olarak belirlenen sürenin daha öne çekme ihtimali bulunmaktadır.

4 ayrı cezaevinden 120 tutuklu ve hükümlüye Covid-19 tanısı konuldu, tamamı hastanelerde tedavi altında, sağlık durumları iyi.

Yoğun tutuklu ve hükümlü yok.