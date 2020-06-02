Son dakika I Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara mesaisi başladı! Beştepe'den ilk kare

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü Mart ayından bu yana tüm programlarını yakın kurmaylarıyla İstanbul’daki Huber Köşkü’nde sürdürüyordu. Erdoğan, Ankara'ya dönüşüyle birlikte yüz yüze toplantılara da başladı. Külliye'den ilk görüntü Erdoğan'ın Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'yı kabulünden geldi.

MGK'YA BAŞKANLIK EDECEK

Erdoğan iki ayda bir toplanması gereken MGK toplantısına da bugün başkanlık edecek. Son toplantısını 30 Ocak’ta yapan MGK, 4 aylık sürenin ardından bugün ilk kez bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılacak toplantıda, sosyal mesafe ve corona virüs tedbirlerine dikkat edilecek.

AHMET TEKDAL'IN AİLESİNE TAZİYE TELEFONU

Erdoğan, kapatılan Refah Partisinin kurucu üyesi ve eski Genel Başkanı Ahmet Tekdal'ın vefatı dolayısıyla ailesini arayarak başsağlığı diledi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Ahmet Tekdal'ın çocukları Baha, Ömer ve Ayşenur Tekdal'ın yanı sıra Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'la telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, merhum Ahmet Tekdal'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.