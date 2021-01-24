Son dakika... İçişleri Bakanı Soylu'dan Esenyurt HDP binasına operasyon açıklaması

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Soylu şu ifadelere yer verdi;

23 Ocak 2021

Gece 23.30

Esenyurt HDP binası

Demokrasinin istismarı her daim mümkündür..

AİHM kararları, Venedik kriterleri vs..

Batı istismara müsaade etmiyor,

Ancak bizden istiyor.

Dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde buna müsaade edilmez...