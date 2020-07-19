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19.07.2020 - 10:35 |

Son dakika! Kaftancıoğlu’ndan Ayasofya yanıtı: ‘Muharrem Bey herkesin yerine Ayasofya'ya gider’

Gelen son dakika haberine göre; CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, dün sabah Emirgan Korusu’nda köşe yazarlarıyla kahvaltıda buluşup gündemi değerlendirdi.

Son dakika! Kaftancıoğlu’ndan Ayasofya yanıtı: ‘Muharrem Bey herkesin yerine Ayasofya'ya gider’

İBB Genel Sekreterliği’ne yapılan atamadan Ekrem İmamoğlu’yla uyumuna kadar çok sayıda konuda görüşünü paylaşıp, soruları yanıtlayan Kaftancıoğlu, Ayasofya’nın ibadete açılmasına ilişkin görüş belirtmek istemedi. CHP İl Başkanı, davet gelmesi halinde Ayasofya’ya namaz kılmaya gideceğini söyleyen Muharrem İnce’nin sözleri hatırlatılarak “Siz de davet gelirse namaza gidecek misiniz?” sorusunu, “Muharrem Bey herkesin yerine gider” diyerek yanıtladı.

BASIN ÖNÜNDE TARTIŞMAYA GİRMEM

CHP eski Yalova Milletvekili Muharrem İnce ise Hürriyet’e, “Ben bu partinin gençlik kollarından bu yana her kademesinde görev yapmış birisiyim. CHP kültürünü ve parti terbiyesini iyi bilirim. Onun için partimizin il başkanı ile basın önünde tartışmaya girmem. Takdir kamuoyunun ve partililerin vicdanına aittir” dedi.

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