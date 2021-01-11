Son Dakika... Kısıtlamalar bitiyor mu? Masadaki kritik karar!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de bir araya gelecek. Yılın ilk kabine toplantısı olma özelliğini taşıyan toplantının ana gündemini, koronavirüs salgını oluşturacak.

Vaka ve ölüm sayılarının artışı sonrası uygulanmaya başlayan sokağa çıkma kısıtlamalarının ardından, vaka sayıları 30 binden 10 binin altına kadar geriledi. 250’yi aşan vefat sayıları da 181’e kadar düştü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadeledeki son tabloya ilişkin Kabine’ye bir sunum yapacak. Alınan tedbirlerin sahaya yansıması kapsamlı şekilde incelenecek. Hafta içi ve hafta sonu kısıtlamaların ne kadar daha süreceği ele alınacak.

Aşı çalışmaları

Aşı ve aşılama süreci de Kabine’de masaya yatırılacak. İlk etapta 3 milyon doz civarında Çin’den, Sinovac adlı şirketten alınan “Coronavac” aşısı Türkiye’ye getirilirken, toplamda 50 milyon doz aşı için imzalar atıldı. Aşının inceleme süreci devam ediyor.

Yapılan çalışmaların ardından ilerleyen günlerde kitlesel aşılamaya geçilmesi planlanıyor. Hastanelerde aşı odaları da hazırlanmaya başlandı. Aşıların dağıtımı, aşılama süreci, ek sözleşmeler ve yerli aşı çalışmaları da tüm yönüyle toplantıda değerlendirilecek.

Toplantıda iç ve dış politikadaki son gelişmeler de mercek altına alınacak. Bu kapsamda Libya, Doğu Akdeniz, Azerbaycan, Suriye ve Irak’taki son gelişmeler ile AB ile ilişkiler masada olacak. ABD’de yaşanan olaylar ve 20 Ocak’ta göreve başlayacak Joe Biden yönetimiyle ilişkiler konusu da görüşülecek.

Toplantı sonrası yapılacak basın açıklamasında, Erdoğan’ın 2020 ve 2021 yılına ilişkim mesajlar vermesi de bekleniyor.