Son dakika... Korona virüs siyasilere de bulaştı!

Eski Meclis Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım’ın ardından eski Meclis Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç da kendisi ve eşi Münevver Arınç’ın koronavirüse yakalandığını açıkladı. Şüphe üzerine hastaneye gittiklerini vurgulayan Arınç, “Sağlık durumumuz şu an hamdolsun iyidir. Tedavimiz bu aşamada doktor gözetiminde evde devam edecektir” dedi.

Hürriyet gazetesinden Bülent Sarıoğlu'nun haberine göre, Meclis temmuz ayında kapandığında 9 milletvekili virüs kapmıştı. AK Parti’den İstanbul Milletvekili Vedat Demiröz, Hatay Milletvekilleri Hacı Bayram Türkoğlu ile Hüseyin Şanverdi, HDP’den Mardin Milletvekili Pero Dündar, Şırnak Milletvekili Nuran İmir ve Muş Milletvekili Mensur Işık salgının ilk dalgasında tedavi gördüler.

SON POZİTİF VAKALAR



Son dönemde Binali Yıldırım, CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, CHP’den Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya ve Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü’nün testlerinin pozitif çıkmasıyla koronalı vekil sayısı 14’e yükseldi. Osmaniye milletvekiliyle birlikte danışmanında, CHP Osmaniye il ve merkez ilçe başkanlarında da virüs çıkmıştı. CHP’li Kaya’nın tedavisi evde tamamlandı. Diğer milletvekillerinin tedavileri de evde devam ediyor.

KILIÇDAROĞLU NEGATİF

CHP’den yapılan açıklamada, “Parti Sözcümüz Faik Öztrak’ın Covid-19 test sonucunun pozitif çıkmasının ardından, filyasyon kapsamında Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na da test yapılmıştır. Test sonucu negatiftir” ifadesi kullanıldı.

Pandeminin ilk dalgasında virüse yakalanan ve kendisi de enfeksiyon hastalıkları uzmanı olan CHP’li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın tedavisi tamamlanmıştı. Savaş, Elazığ’da deprem bölgesine yaptığı ziyarette virüs kaptığını açıklamıştı. Daha sonra virüse yakalanan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da tedavi sürecini evinde geçirdi.

ÇUMRA’DA ÖLÜM ACISI



Salgının ilk dalgasında ise Konya’nın Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz 46 yaşında hayatını kaybetti. Oflaz 4 çocuk babasıydı.

Aralarında Niğde, Hatay-İskenderun, Trabzon-Akçabat, Gümüşhane- Torul, Ordu-Ünye, Artvin-Borçka, Ankara-Çubek, Kocaeli-Körfez, Osmaniye-Düziçi, Çorum-Sungurlu, Sinop-Boyabat, Konya-Derebucak, İstanbul- Esenyurt, Kayseri-Bünyan, Kastamonu-Araç ve Daday, Afyonkarahisar-Dişli ve Kocaöz belediye başkanlarının da olduğu çok sayıda belediye başkanı ile yardımcıları veya il genel meclisi üyeleri koronavirüs tedavisi görüyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, iki aylık tedavisinin büyük bölümünü yoğun bakımda geçirdi ve sağlığına kavuştu. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor. Virüse yakalanmadan önce kronik astım rahatsızlığı olan Böcek’in laboratuvar değerlerinde COVID-19’un negatife döndüğü ve akciğerindeki hasarı gidermek amacıyla yoğun tedavi uygulandığı öğrenildi. Böcek’le yakın günlerde testi pozitif çıkan MHP’li Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ise evde tedaviyle sağlığına kavuştu.

EVE ÇIKTI

Testinin pozitif çıkmasının ardından bir hafta hastanede kalan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, değerlerinin iyiye gitmesi üzerine doktorların tavsiyesiyle evine döndü. Babacan’ın tedavisine evde devam ediliyor.

Türkiye Komünist Partili Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ile İzmir’de Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda da ilk dalgada virüse yakalanıp tedavi gördüler.