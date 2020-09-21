MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Son dakika... Kritik toplantı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak
ABONE OL
21.09.2020 - 15:14 | | AA

Son dakika... Kritik toplantı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak

Gelen son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısı başladı. Saat 15.10'da başlayan toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

Son dakika... Kritik toplantı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Beştepe’de Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ne başkanlık ediyor. Kritik kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın mensuplarına açıklama yapması bekleniyor.

Toplantının en önemli başlığı son dönemde vaka ve ölüm oranında artış yaşanan koronavirüsle mücadele ve yeni tedbirler.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs süreci, vaka sayılarındaki artışın nedenleri, tedavi süreçleri ve aşı çalışmalarıyla ilgili brifing verecek. Toplantıda maske-mesafe kuralına uymayanların yanı sıra karantinayı ihlal edenlerle ilgili daha sıkı tedbirlerin uygulanması için kararlar alınabileceği ifade ediliyor.

Bilim Kurulu’nun tavsiyelerinin ele alınacağı toplantıda vaka sayılarında artış olan ve önlemlere uymayan il ve ilçelere yönelik yeni kısıtlamalar gündeme gelebilecek. AVM, pazar yeri, park gibi kapalı ve kalabalık yerlerde önlemlerin sıkılaştırılması ya da kısıtlamalar getirilmesi de masadaki en önemli başlıklar arasında.

Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu’nun TÜBİTAK’la ortaklaşa yürüttüğü yerli aşı ve ilaç çalışmaları da ele alınacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da bugün okullarda dar kapsamlı başlatılacak eğitim süreci ve alınan tedbirlerle ilgili bilgileri kabineye anlatacak.

Kayseri’deki dehşet anlarının yeni görüntüleri ortaya çıktıKayseri’de uzaklaştırması bulunan gözü dönmüş kocanın, boğazını kestiği eşini eşarpla boğmaya çalıştığı ve 16 yaşındaki genç kızın annesini kurtarmak için çabaladığı olayın yeni görüntüleri ortaya çıktı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Zoom nedir, Zoom indirme nasıl yapılır? Zoom programı özellikleri

Zoom nedir, Zoom indirme nasıl yapılır? Zoom programı özellikleri

Milyonları ilgilendiriyor! Değişti, o maaşlar...

Milyonları ilgilendiriyor! Değişti, o maaşlar...

En sıra dışı ödül töreni! Sahiplerini böyle buldu

En sıra dışı ödül töreni! Sahiplerini böyle buldu

Son dakika... İçişleri'nden yüz yüze eğitim açıklaması

Son dakika... İçişleri'nden yüz yüze eğitim açıklaması

Sıradaki Haber