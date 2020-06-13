Son dakika! Mahir Ünal'dan 'Twitter'ın sansür kararı' açıklaması

Mahir Ünal'ın açıklamalarından satır başları:

TWITTER'IN SANSÜR KARARI

7 bin 300 tane hesabın datası ortada. Bu hesaplarla ilgili bir rapor hazırlanıyor. Raporun hazırlanma biçimi de ilginç. Kendi sundukları data üzerinden bir inceleme yaptığınızda, yeşil küre kullanan hesaplar olmadığı görülüyor. Raporun son derece ideolojik kaygılarla hazırlandığı ortada. Twitter bu kararla tarafsız bir platform olmadığını ortaya koydu.

Twitter, Amerikan yargısına göre tarafsız bir platform. Herhangi bir şekilde içeriklere müdahalesi söz konusu olamaz. Tarafsız bir platform olarak, sadece veri sağlayıcı. Twitter bu kararla tarafsız bir platform olmadığını ortaya koydu. Barış Pınarı Harekatı'na destek vermenin kapatma nedeni olması kabul edilebilir mi?

İddia ne? Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek... Benim tweetimi de örnek koymuşlar. Benim bu harekata destek mahiyetinde attığım tweet, HDP'nin PKK ile ilişkisi bunu dünya alem biliyor. Trump geçtiğimiz hafta uyarıda bulundu. Ama bu hareketiyle Twitter tarafsız platform olmadığını, taraflı bir yayıncı gibi davrandığını ve içeriye müdahale ettiğini ortaya koydu.

SİBER VATAN

Yanı başımızda yeni bir dünya oluşuyor. Artık siber sahanlar. Ülkelerin etkinlikleri siber sahanlıkta da geçerli olacak mı? Bugün Facebook, Twitter gibi 5 büyük şirket, hiçbir hukuk tanımaksızın uygulamalar yapıyorlar. Önümüzdeki süreçte siber vatan kelimesini sıkça duyacağız. Siber Egemenlik dönemi başlıyor.

Mavi vatan gibi, siber vatan kavramını duyacağız. Bu şuna karşılık geliyor. Benim vatandaşlarım, aynı zamanda sosyal ağların kullanıcıları. Dolayısıyla vatandaşlarımın, özel hayatının gizliliği, kişisel verilerinin korunması, temel hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınması kimin görevi?

Devlet olarak benim görevim. Bu platformlar veri sağlayıcı olmaktan çıkıp operasyonel bir tavır almaya ve içeriye müdahil olmaya ve taraflı davranmaya başladılar. Stanford'un raporunu hazırlayan iki Türk kökenli kişi var. Paylaşımlarına baktığınızda HDP'yi YPG'yi destekleyen bir sempatizan.

Size ilginç bir şey anlatayım. 2018 seçimleri öncesinde Cambridge Analytica'dan bizimle görüşmek istedi.

Dediler ki biz her türlü veriye ulaşıyoruz, seçmen davranışına etki edecek faktörleri sizinle paylaşabilir ve o davranışlara etki edecek verileri size hazırlayabilir ve her bir tekil kullanıcılarının önüne onun oy verme davranışına etki edecek mesajı oluşturabiliriz.

Dedik ki biz böyle bir şey yapmayız, böyle bir şeyin içinde olmayız. İnsanların kişisel verilerinin kullanılması, insanların manipüle edilmesi; önümüzdeki süreçte konuşacağız. Facebook benim hafızam gibi. Bana diyor ki, "Mahir hatırlıyor musun 5 yıl önce şuradaydın" diyor...

Sanayi devriminin muhteşem buluşu üretim bantlarıydı. Sanal dünyanın üretim bandı ise yapay zeka.

İnsanlara sosyal medyayı kullanmayın demiyorum. Ama büyük bir farkındalıkla devam etmeliler. Bu tarafsız gibi görünen platformlar bir anda sizin verilerinizi birilerine rahat bir şekilde satabilir. Sosyal medyadan yasakçı tutum sonuç vermez

TÜRKİYE'NİN KENDİ PLATFORMLARI OLACAK MI?

Salgınla beraber dijtal çağ 10 yıl erkene çekildi. Bu yüzden bu gelişmenin gerisinde kalamayız. Her ülke bununla ilgili çalışmalar yürütecektir.