Son dakika... MHP lideri Bahçeli'den önemli açıklamalar

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle;

Gönüllere girmeden tarihi görevimizi icra edemeyiz. Dar kadroculukla bir yere varılamaz. Gıybet ile bir dava savunulamaz. Aklınızdan çıkarmayın ki birbirine kefil olamayanların bir davası olamayacaktır. Bir dava adamı bilir ve itimat eder ki her akşamın bir sabahı olacaktır.

İnsan kaybederek bir yere ulaşamaz.

Ülkücü ülkücünün deniz feneridir. Hamdolsun mahcup olmadık, mağlup düşmedik. Bizim için siyaset üzerine bahislerin oynandığı bir hipodrom değildir. Bizim için siyaset koltuk, makam, para aracı değildir.

Türklük yaşadıkça Milliyetçi Hareket Partisi yürüyecek. Dev aynasında poz veren sahtekarların tam karşısındayız. MHP tuzaklara takılmadan demokrasi mücadelesini yurdumuzun dört bir köşesinde sürdürmektedir.

Doğal ve normal olarak bizimle uğraşacaklar, nifak tohumlarını aramıza saçmak için gece gündüz nöbete girecekler.

İl Başkanlarımız Türkiye üzerinde oynanan hain oyunların farkındadır. Milletimizin onurlu mensuplarının olduğu her taraftayız. Tunceli İl Kongremizi ilk defa coşkuyla ifa ettik. 14 yıl aradan sonra Batman'da, Şırnak'ta, Hakkari'de il kongrelerimizi tamamladık. Bizim nerede olduğumuzu soranlara diyorum ki... Her yerdeyiz. MHP ülkenin her noktasındadır. Herhangi bir bölgenin ya da ilin değil bütün Türkiye'nin partisiyiz. 14 Mart 2021'de yapacağımız kurultaya demokratik hazırlığımız tamamlanmıştır.