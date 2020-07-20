Son dakika... MHP'li Cemal Enginyurt disipline sevk edildi

MHP Ordu milletvekili Cemal Enginyurt hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Enginyurt'un basına yansıyan açıklamaları nedeniyle kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiği bildirildi.

CNN TÜRK muhabiri Ünal Kaya, şu bilgileri aktardı:

"MHP'den bir disiplin kararı geldi. Cemal Enginyurt kesin ihraç istemiyle disipline sevkedildi. Hukuki süreçten bahsedecek olursak Enginyurt'un savunması alınacak ve muhtemelen de ihracı gibi bir durum söz konusu olabilir. Disiplin Kurulu karar verecek buna. Neden ve gerekçe olarak da Grup Başkanvekili Erkan Akçay'dan bir açıklama geldi. Açıklamasında 'Basında yer alan açıklamaları nedeniyle...' şeklinde bir bilgi verildi. Cemal Enginyurt'un katıldığı bazı televizyon programlarında verdiği demeçlerde parti görüşlerinin dışına çıktığıma yönelik parti kurmaylarından bazı bilgiler geliyor. Hali hazırda MHP'nin 49 vekili bulunuyor. Enginyurt'un ihracı durumunda bu sayı 48'e düşecek."

TWİTTER'DAN AÇIKLAMA YAPTI



Basına yansıyan açıklamaları nedeniyle kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından açıklama yaptı. Enginyurt, "Fındık üreticisinin hakkını savunmak, vatanı savunmak gibidir. Fındıkta oynanan oyunlara karşı durmanın bedeli ağır da olsa; bu bedeli ödemek Ordulular adına şereftir. Şerefin tavizi olmaz. MHP, vazgeçilmez sevdamdır" dedi.

'DİK DURMAYA DEVAM'

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Ben Cemal Enginyurt olarak her hal ve şartta, bu zor zamanda hem Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın hem liderimiz Devlet Bahçeli’nin yanında duracağım. Üreticinin sesini haykırmak sert tepki değil uyarıdır. Ben 41 yıldır MHP mensubuyum, ülkücü olmaktan gurur duyuyorum. Dik durmaya devam" ifadelerini kullandı.