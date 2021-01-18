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18.01.2021 - 10:13 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Milli Eğitim Bakanı'ndan flaş 'tatil' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından son dakika açıklamalarda bulundu. 'Bu, tatilden önceki son hafta çocuklarım' diyen Bakan Selçuk, 'Çok yoruldunuz, gayret ettiniz. Zor günlerde gayreti elden bırakmadınız, var olun' dedi.

Son dakika... Milli Eğitim Bakanı'ndan flaş 'tatil' açıklaması

Bakan Selçuk açıklamasında şunları söyledi;

Bu, tatilden önceki son hafta çocuklarım. Çok yoruldunuz, gayret ettiniz. Zor günlerde gayreti elden bırakmadınız, var olun. Emekleri, gayretleri, yardımları için hem öğretmenlerimize hem öğrencilerimize ülkemiz adına teşekkür ediyorum. Güzel bir hafta olsun hepimize inşallah.

Son dakika... Milli Eğitim Bakanından flaş tatil açıklaması

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