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11.10.2020 - 11:10 | | milliyet.com.tr

Son dakika... MSB'den uluslararası kamuoyu Ermenistan çağrısı

Gelen son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırısı sonrası uluslararası kamuoyuna çağrıda bulundu. Açıklamada, 'Savaş suçu ve insanlık suçu işleyen Ermenistan, şimdi de ateşkesi ihlal ediyor. Ermenistan ateşkeste bile sivil yerleşim yerlerine saldırıları sürdürüyor. Uluslararası kamuoyu Ermenistan’a karşı sesini yükseltmelidir' denildi.

Son dakika... MSB'den uluslararası kamuoyu Ermenistan çağrısı

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Savaş suçu ve insanlık suçu işleyen Ermenistan, şimdi de ateşkesi ihlal ediyor.

Ermenistan ateşkeste bile sivil yerleşim yerlerine saldırıları sürdürüyor.

Uluslararası kamuoyu Ermenistan’a karşı sesini yükseltmelidir.

Son dakika... MSBden uluslararası kamuoyu Ermenistan çağrısı

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Son dakika... MSBden uluslararası kamuoyu Ermenistan çağrısı

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