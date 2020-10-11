11.10.2020 - 11:10 | | milliyet.com.tr
Son dakika... MSB'den uluslararası kamuoyu Ermenistan çağrısı
Gelen son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırısı sonrası uluslararası kamuoyuna çağrıda bulundu. Açıklamada, 'Savaş suçu ve insanlık suçu işleyen Ermenistan, şimdi de ateşkesi ihlal ediyor. Ermenistan ateşkeste bile sivil yerleşim yerlerine saldırıları sürdürüyor. Uluslararası kamuoyu Ermenistan’a karşı sesini yükseltmelidir' denildi.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Savaş suçu ve insanlık suçu işleyen Ermenistan, şimdi de ateşkesi ihlal ediyor.
Ermenistan ateşkeste bile sivil yerleşim yerlerine saldırıları sürdürüyor.
Uluslararası kamuoyu Ermenistan’a karşı sesini yükseltmelidir.
Trafik cezalarından bıkınca, bisiklet görünümlü motor yaptıAydın’da trafik cezalarından bunalan bir vatandaş, bisikletine ot biçme makinesinin motorunu takarak bisiklet görünümlü motosiklet yaptı. ‘Motobisiklet’ adını verdiği aracı ile ulaşım ihtiyacını gideren İlhan Uçar, bu sistem sayesinde trafik cezalarından da kurtulduğunu belirtti.