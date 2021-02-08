Son Dakika: Muharrem İnce CHP'den istifa ettiğini açıkladı

Muharrem İnce açıklamasında şunları söyledi;

İnşallah yakında genel merkezimizde siz basın mensuplarını da ağırlayacağım

Özgüveni olmayan, iddiası olmayan, kendi gücüne ve potansiyeline güvenmeyen tek ana muhalefet partisi CHP. Cefasını çekenler başka, sefasını sürenler başka kişiler.

42 yılın sonunda kafamda siyah kalmayan saç durumundayım. Bu 42 yıl sürecinde her alanda görev yaptım.

Yol ayrımındayım. Atatürk'ün emaneti kalmamıştır. Yönetimle yolumu ayırıyorum. CHP artık bir tabeladan ibaret. Kimlerle yolumu ayırıyorum? Bir, ABD'den demokrasi dilenenlerle yolumu ayırıyorum. Mustafa Kemal deyip, Mustafa Kemal Atatürk diyemeyenlerle yolumu ayırıyorum. Grup başkanvekilliği seçimini bile kaldırıp atamaya getiren bu yönetimle yollarımı ayırıyorum. CHP aday yapmayınca başka partiden gidip aday olup, bugün CHP'yi yönetenlerle yolumu ayırıyorum. Bugün sahte CHP'li olanlarla yolumu ayırıyorum. FETÖ'cüleri, Sorosçuları koruyanlarla yolumu ayırıyorum. Mavi Vatan'ı kavrayamayanlarla yolumu ayırıyorum. Türkiye maalesef Azerbaycan'a yardım etti diyenlerle yolumu ayırıyorum. Bu arkadaşlardan ayrılıyorum.

Yeni bir yola çıkarıyoruz. Hedefimiz 50+1. 83 milyona girin kolumuza diyorum.

Biz 50+1'i alacağız.

İsim logo hepsi hazır. Sosyal medya hesaplarından tutun patent işlemlerinden her şey. Bize yakışır bir şekilde açıklamamız lazım. Biraz sonra e-Devlet'ten istifa edeceğim. Bunun gerekçesini de hafta içerisinde yazılı olarak ileteceğim.

İYİ Parti'den sonra Meclis'te en çok milletvekili olan parti biz olacağız.

Büyük çoğunluğu siyaset yapmamış ancak siyasette tecrübeli arkadaşlarımız da var. Çok kısa bir süre içerisinde en az 60 ilde örgütleneceğiz.

'İSTİFA EDECEĞİM' DEMİŞTİ

Muharrem İnce, Ankara'daki ofisinin önünde açıklamalarda bulunuyor. İnce geçen hafta 'Kısa bir süre içerisinde istifa edeceğim' açıklamasını yapmıştı.

Muharrem İnce’ye yakın kaynaklar duyurusu yapılan basın toplantısında "istifa" kararının açıklanmasının planlandığını aktardı. Yeni parti kuruluşu ise daha sonra gerçekleşecek.

3 CHP'Lİ VEKİL DE İSTİFA ETMİŞTİ

CHP’den Mehmet Ali Çelebi Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel’in istifasının ardından açıklama yapan İnce bu milletvekilleriyle bağlantıda olduğunu ve kendisinin de istifa edeceğini açıklamıştı.