MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri İstifa eden Muharrem İnce'ye CHP'den ilk cevap
ABONE OL
08.02.2021 - 17:42 | | DHA

İstifa eden Muharrem İnce'ye CHP'den ilk cevap

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti ile yollarını ayırdığını açıklayan Muharrem İnce'ye tepki göstererek, "CHP asırlık bir çınardır. Bu partinin gerçek evladı olduğunu iddia edenlerin, CHP'yi Cumhur İttifakı ağzıyla suçlayarak partiden ayrılmalarını doğru bulmuyoruz" dedi.

İstifa eden Muharrem İnce'ye CHP'den ilk cevap

CHP'li Öztrak, MYK toplantısı ardından genel merkez binasında basın toplantısı düzenledi. İlk olarak Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere değinen Öztrak, üniversitesi rektörü Prof. Dr. Melih Bulu'ya istifa çağrısında bulunarak, "Atalarımız, 'İstediğin yere erinme, istemediğin yere görünme' diye öğütlemiş. Boğaziçi Üniversitesine atanan siyasi kayyumu öğrenciler istemiyor, öğretim üyeleri istemiyor, üniversite emekçileri istemiyor, toplumun vicdanı istemiyor. AK Parti ve MHP seçmenleri de dahil 'üniversiteye siyasi kayyum atanmasın' deniyor. Kayyum kendisine yardımcı bulamıyor. Öğretim görevlileri bu kayyumla çalışmak istemiyor. Demek ki bu işte bir yanlışlık var" dedi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Muharrem İnce CHP'den istifa ettiğini açıkladı

CHP eski Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin partiden yollarını ayırdığını açıklaması ve CHP'ye yönelik eleştirilerine yanıt veren Öztrak, "CHP asırlık bir çınardır. Bu partinin gerçek evladı olduğunu iddia edenlerin, CHP'yi Cumhur İttifakı ağzıyla suçlayarak partiden ayrılmalarını doğru bulmuyoruz. CHP, Kurtuluş Savaşı meydanlarında kurulmuştur. CHP, 1919'da neredeyse, 1923'te neredeyse bugün de oradadır. CHP, bu açıklamayı yapan İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olduğu 2018'de neredeyse, 2021'de de aynı yerdedir " diye konuştu.

Kendini otomobile kilitleyip, tetiğe bastıAntalya'da bilinmeyen nedenle bunalıma giren E.A. (37), arkadaşına Kardeşim size emanet dedikten sonra kendini otomobile kilitleyip, tabancayla karnına ateş etti. Yaralı halde otomobilinin kapısını açan A., hastanede tedaviye alındı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Meteoroloji uyardı! 10 derece birden düşecek

Meteoroloji uyardı! 10 derece birden düşecek

Borcunu yapılandıran herkesi ilgilendiriyor!30 Ağustos detayı...

Borcunu yapılandıran herkesi ilgilendiriyor!30 Ağustos detayı...

İşte sosyal medya kullanıcılarının siyasi tercihleri

İşte sosyal medya kullanıcılarının siyasi tercihleri

Koronavirüsten ölenlerin yüzde 85'i kullanıyor! Açıklandı

Koronavirüsten ölenlerin yüzde 85'i kullanıyor! Açıklandı

Sıradaki Haber