İstifa eden Muharrem İnce'ye CHP'den ilk cevap

CHP'li Öztrak, MYK toplantısı ardından genel merkez binasında basın toplantısı düzenledi. İlk olarak Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere değinen Öztrak, üniversitesi rektörü Prof. Dr. Melih Bulu'ya istifa çağrısında bulunarak, "Atalarımız, 'İstediğin yere erinme, istemediğin yere görünme' diye öğütlemiş. Boğaziçi Üniversitesine atanan siyasi kayyumu öğrenciler istemiyor, öğretim üyeleri istemiyor, üniversite emekçileri istemiyor, toplumun vicdanı istemiyor. AK Parti ve MHP seçmenleri de dahil 'üniversiteye siyasi kayyum atanmasın' deniyor. Kayyum kendisine yardımcı bulamıyor. Öğretim görevlileri bu kayyumla çalışmak istemiyor. Demek ki bu işte bir yanlışlık var" dedi.

CHP eski Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin partiden yollarını ayırdığını açıklaması ve CHP'ye yönelik eleştirilerine yanıt veren Öztrak, "CHP asırlık bir çınardır. Bu partinin gerçek evladı olduğunu iddia edenlerin, CHP'yi Cumhur İttifakı ağzıyla suçlayarak partiden ayrılmalarını doğru bulmuyoruz. CHP, Kurtuluş Savaşı meydanlarında kurulmuştur. CHP, 1919'da neredeyse, 1923'te neredeyse bugün de oradadır. CHP, bu açıklamayı yapan İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olduğu 2018'de neredeyse, 2021'de de aynı yerdedir " diye konuştu.