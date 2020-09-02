Son dakika...Muharrem İnce hakkında ihraç talebi!

Yalova İl Başkanlığı'nda daha önce Disiplin Kurulu üyeliği, il yöneticiliği ve kurultay delegeliği yapan Niyazi Şahin, CHP'li Muharrem İnce'nin 13 Ağustos'ta Ankara'da yaptığı açıklamaları nedeniyle Merkez Disiplin Kurulu'na suç duyurusunda bulundu. Muharrem İnce'nin yaptığı açıklamaların partiye zarar verdiğini savunarak, ihraç edilmesi için Merkez İlçe Başkanlığı'na dilekçe verdiğini belirten Şahin, kısa süre içinde Disiplin Kurulu'nun dilekçeye cevap vermesi gerektiğini kaydetti.

Yaklaşık 48 senedir CHP'ye hizmet ettiğini, dönem dönem Muharrem İnce ile birlikte çalıştığını da belirten Niyazi Şahin, "Muharrem beyin ulusal basına yaptığı açıklamadan sonra yapılan açıklamanın partiye zarar verdiğine inandığımdan dolayı gittim, hakkında disiplin suçu işlediğinden dolayı Disiplin Kurulu'na sevki için dilekçe verdim. Önümüzdeki haftalarda sonuçlanmasını bekliyorum" diye konuştu.

'PARTİ SUÇU İŞLEMEKTEDİR'

Yaptığı açıklamaların tamamına hitaben dilekçe yazdığını dile getiren Şahin, "Ayın 13'ünde yaptığı açıklamanın tamamı için suç duyurusunda bulundum. Burası bakkal dükkanı değil. Partinin tüzüğü, programı ve yönetmeliği var. Kimden izin almış da öyle bir açıklama gereği duymuş? Kendi kafasına göre herkes açıklama yapabilir ama öyle bir harekette bulunuyorsa Genel Merkez'e müracaatta bulunması gerekirdi ya da partiden istifa edip memleketi mi gezecekti, ne yapacaksa ondan sonra yapacaktı. Senelerce Muharrem İnce ile beraber çalıştık. Muharrem İnce'ye oy da verdim. Böyle devam ederse partiden ihraç edilmesi gerekir. Parti suçu işlemektedir" dedi.

CNN TÜRK MUHABİRİNDEN AÇIKLAMALAR

CNN Türk muhabiri Ünal Kaya CNN Türk yayınında yaptığı açıklamada, 'Memleket Hareketi' Sivas'ta cuma günü başlayacak. Sivas Muharrem İnce açısından ilk adım olacak. Muhtemelen 1000 gün içinde de bütün şehirleri dolaşacak. Muharrem İnce'nin açıkladığı hareketin detayları, kadrosuna dair bazı mesajları o gün orada görmek mümkün olacak. İnce, 'Bir umut hareketi' dedi ancak neler yapacağını tam anlamıyla ortaya koymamıştı. Sivas'ta hayalindeki adımları açıklaması bekliyor. Sivas'ta kongre binasını ziyaret edecek. Sonra saat 14,00'te Madımak ziyareti olacak. Tüm bunlar olurken parti yönetiminin tavrı da merak konusuydu. Partiye yönelik eleştiri olup olmadığını, parti suçu işleyip işlemediğini yakından takip edecek. Çünkü daha öncesinde CHP lideri Kılıçdaroğlu partinin tartışılmasına izin vermeyeceğini belirterek bir disiplin mesajı da vermişti' ifadelerine yer verdi.

"ELEŞTİREL BİR TUTUM İZLERSE..."

İnce'nin açıklamalarının ardından bazı parti üyelerinin İnce ihracına yönelik bir dilekçeyi verdiği ifade edilmişti. Bu iddiayı eski milletvekillerinden Barış Yarkadaş dile getirmişti. İddialar sonrası CHP Yalova il yöneticilerini arayan CNN Türk muhabiri Ünal Kaya edindiği bilgileri canlı yayında aktardı. Kaya açıklamasında, 'Edindiğim bilgilere göre bir parti üyesinin merkez ilçeye giderek Muharrem İnce'nin Ankara'da 13 Ağustos'ta yaptığı açıklamalar sonrasında bir dilekçe verdiğini ifade etti il yöneticileri. Bu dilekçenin maiyeti kapsamında önümüzdeki günlerde il yönetiminin önüne geleceği değerlendirmede bulundular. Ancak bu belirleyeceği bir durum değil. CHP'nin milyonlarca üyesi var. Bu her üyenin gidip bir başkasına yönelik bir başka partiliye ilişkin böyle bir dilekçe vermeye hakkına sahiptirler. Burada belirleyici olanın tabi CHP yönetiminin tutumu olacağından hatırlatma var. Bu dilekçe incelenebilir yada reddedilebilir. O yüzden dilekçenin verilmesi değil CHP yönetiminin Muharrem İnce'ye yönelik nasıl bir tavır takılacağına yönelik bir durum.Bu noktada belirleyeci olansa Muharrem İnce'nin Sivas'ta vereceği mesajlar. Çünkü Muharrem İnce Ankara'daki gibi Sivas'ta CHP yönetimini eleştirel bir tutum izlerse Muharrem İnce'ye ya yazılı bir yanıt verilecek ya sessiz kal taktiği devam edilecek. Ama disiplin ile ilgili son sözü CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu verecek' dedi.

İNCE SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Öte yandan Muharrem İnce 4 Eylül'de başlatacağı 'Memleket Hareketi' ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. İnce açıklamasında, 'Demokrasimizi güçlendirmek, ekonomimizi büyütmek, hepsinden de öte milletimize umut olmak için çıktığımız yolculukta Memleket Hareketi için yaptığımız hazırlıklara son sürat devam ediyoruz. İlk adımı Milli Mücadelemizin şehri Sivas’ta atacağız' dedi.