02.08.2020 - 15:22 |
Son dakika... Muharrem Ä°nce'den yeni parti iddialarÄ±yla ilgili flaÅŸ açÄ±klama
Gelen son dakika haberine gÃ¶re; CHP'den ayrÄ±lÄ±p yeni bir parti kuracaÄŸÄ± iddia edilen Muharrem Ä°nce'den ilk aÃ§Ä±klama geldi.
Sosyal medya hesabÄ±ndan aÃ§Ä±klama yapan Muharrem Ä°nce, "Bu sÃ¼reÃ§te bir gazeteye, haber ajansÄ±na konuÅŸmadÄ±m, aÃ§Ä±klama yapmadÄ±m. Memleket iÃ§in doÄŸru olduÄŸuna inandÄ±ÄŸÄ±m bir karar aldÄ±ÄŸÄ±mda kararÄ±mÄ± aÃ§Ä±klarÄ±m. Herkese iyi bayramlar." dedi.
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Suyun rengi ve kokusu deÄŸiÅŸince ortaya çÄ±ktÄ±! Kurban atÄ±klarÄ± dereye dökülmüÅŸKocaeliâ€™nin Karamürsel ilçesine baÄŸlÄ± Yalakdere Mahallesi'nde dün ÅŸebeke suyunun renginin deÄŸiÅŸmesi ve kötü koku gelmesi üzerine ekipler bölgede araÅŸtÄ±rma yaptÄ±. ÇalÄ±ÅŸmada, mahalleye verilen su için kaynak olarak kullanÄ±lan dereye kurban atÄ±klarÄ±nÄ±n döküldüÄŸünü tespit etti. Gece boyunca derede yapÄ±lan temizleme çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bugün, mahalleye temiz su iletilmeye baÅŸladÄ±.