MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerSiyaset Haberleri Son dakika... Muharrem Ä°nce'den yeni parti iddialarÄ±yla ilgili flaÅŸ açÄ±klama
ABONE OL
02.08.2020 - 15:22 |

Son dakika... Muharrem Ä°nce'den yeni parti iddialarÄ±yla ilgili flaÅŸ açÄ±klama

Gelen son dakika haberine gÃ¶re; CHP'den ayrÄ±lÄ±p yeni bir parti kuracaÄŸÄ± iddia edilen Muharrem Ä°nce'den ilk aÃ§Ä±klama geldi.

Son dakika... Muharrem Ä°nce'den yeni parti iddialarÄ±yla ilgili flaÅŸ açÄ±klama

Sosyal medya hesabÄ±ndan aÃ§Ä±klama yapan Muharrem Ä°nce, "Bu sÃ¼reÃ§te bir gazeteye, haber ajansÄ±na konuÅŸmadÄ±m, aÃ§Ä±klama yapmadÄ±m. Memleket iÃ§in doÄŸru olduÄŸuna inandÄ±ÄŸÄ±m bir karar aldÄ±ÄŸÄ±mda kararÄ±mÄ± aÃ§Ä±klarÄ±m. Herkese iyi bayramlar." dedi.

Â

Son dakika... Muharrem Ä°nceden yeni parti iddialarÄ±yla ilgili flaÅŸ aÃ§Ä±klama

Â 

Suyun rengi ve kokusu deÄŸiÅŸince ortaya çÄ±ktÄ±! Kurban atÄ±klarÄ± dereye dökülmüÅŸKocaeliâ€™nin Karamürsel ilçesine baÄŸlÄ± Yalakdere Mahallesi'nde dün ÅŸebeke suyunun renginin deÄŸiÅŸmesi ve kötü koku gelmesi üzerine ekipler bölgede araÅŸtÄ±rma yaptÄ±. ÇalÄ±ÅŸmada, mahalleye verilen su için kaynak olarak kullanÄ±lan dereye kurban atÄ±klarÄ±nÄ±n döküldüÄŸünü tespit etti. Gece boyunca derede yapÄ±lan temizleme çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bugün, mahalleye temiz su iletilmeye baÅŸladÄ±.
daha fazla video iÃ§in

GÜNCEL HABERLER

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

2 AÄŸustos koronavirüs tablosu! 2 AÄŸustos Türkiye koronavirüs vaka ve ölü sayÄ±sÄ± açÄ±klandÄ± mÄ±?

2 AÄŸustos koronavirÃ¼s tablosu! 2 AÄŸustos TÃ¼rkiye koronavirÃ¼s vaka ve Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± aÃ§Ä±klandÄ± mÄ±?

Kamuda yeni dönem! Tamamen ücretsiz...

Kamuda yeni dÃ¶nem! Tamamen Ã¼cretsiz...

25 milyon TL'lik büyük çekiliÅŸ! 2 bilen de kazanÄ±yor

25 milyon TL'lik bÃ¼yÃ¼k Ã§ekiliÅŸ! 2 bilen de kazanÄ±yor

Son dakika! Ä°zmir'in Menderes ilçesinde orman yangÄ±nÄ± çÄ±ktÄ±

Son dakika! Ä°zmir'in Menderes ilÃ§esinde orman yangÄ±nÄ± Ã§Ä±ktÄ±

SÄ±radaki Haber