Sosyal medya hesabÄ±ndan aÃ§Ä±klama yapan Muharrem Ä°nce, "Bu sÃ¼reÃ§te bir gazeteye, haber ajansÄ±na konuÅŸmadÄ±m, aÃ§Ä±klama yapmadÄ±m. Memleket iÃ§in doÄŸru olduÄŸuna inandÄ±ÄŸÄ±m bir karar aldÄ±ÄŸÄ±mda kararÄ±mÄ± aÃ§Ä±klarÄ±m. Herkese iyi bayramlar." dedi.

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