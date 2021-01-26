Son dakika! Ömer Çelik'ten sert tepki: Müsaade etmeyeceğiz

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Filyasyon ekiplerimiz karlı ve zorlu yollarda vatandaşa ulaşmaya çalışıyor. Tüm milletimiz adına onlara teşekkür ediyoruz. Çok yönlü aşı çalışmalarımız da devam ediyor.

Çok konuşulan bir fotoğraf filyasyon ekipleri Tunceli'de bu şartlarla çalışmalarını sürdürüyorlar. Bu meseleye insani hassasiyetle de baktıklarını gösteriyor bu fotoğraf. Sanki aya iniş, astronotları gösteren bir fotoğraf gibi... Tüm engelleri aşarak nasıl ulaştıklarını gösteren bir tablo.

Kongrelerimiz coşkulu bir şekilde devam ediyor. Vatandaşlarımız önümüzdeki dönemlere hazırlanıyor. COVID-19 nedeniyle kısıtlı sayıda insanımız katılıyor.

Zamanında yapılacak seçimler için kongrelerimiz bir demokrasi şöleni içinde geçiyor. AK Parti teşkilatlarına bakıldığında demokratik bir motivasyonun olmasından gurur duyuyoruz.

YIKIM SİYASETİ

CHP'nin bu dilinin bir yıkım siyaseti olduğunu görüyoruz. CHP motivasyonu tamamen yok olmuştur. Kuşkusuz bu CHP'ye destek veren vatandaşlar için büyük bir haksızlıktır. İnsanlar bu tepkisini yansıtıyor. Kendisi bugün çok kötü bir grup konuşması yaptı.

Nefret siyasetini üretmek, Avrupa'daki aşırı sağcılar gibi bir tutum takındı. Kılıçdaroğlu döneminde Avrupa'nın ırkçı dili kullanıldığı görülüyor. AK Parti ne yapmak istediyse karşımızda oldunuz.

CHP iktidara gelmek yerine, millettin iktidara getirdiklerine bir denetleme bir engizisyon yapmak için siyaset yapıyorsunuz. Bu yıkım siyasetinden CHP vazgeçemiyor. Siyasim rekabet değil, husumet üretiyorsunuz.

Dış politika, ekonomi konularında CHP'den faydalandığımız isimler vardı önceden. O siyasilerin hepsi gitti. Şimdi yıkım siyasetiyle karşımızda olan bir tablo var.

SİYSETTE 'MİLİTAN' TARTIŞMASI

Siyasi adaba aykırı bir dil kullanıyorsunuz. Milletin büyük demokrasi mücadelesini itibarsızlaştırmaya çalışıyorsunuz. 15 Temmuz'da milletin darbeye karşı mücadelesine güdümlü darbe diyorsunuz. Kılıçdaroğlu, Türkiye'deki valilerimize, kaymakamlarımıza 'militan' diyerek büyük skandallara imza atmaya devam etti.. Vali ve kaymakamlara militan diyenlerin, Türk siyaset tarihini yok sayarak bir yıkım siyaseti yapıldığı görülüyor. Valilere militan diyenler faşistin ta kendisidir.

İdare ve yargıyı kontrol etme dönemi bitmiştir. Militarizm ve jüristokrasiyle yönetim bitti. Evrensel değerlere karşı bir dil kullanıyorlar.

Namertlik - mertlik nedir, 15 Temmuz'da gördük. Mülki idare geleneğimizle gurur duyuyoruz. Devlet çarkının sakatlanmasına müsaade etmeyeceğiz.

ABD'NİN S-400 YAPTIRIMLARI

ABD'nin yeni başkanının sorunsuz bir şekilde göreve gelmesinden memnunuz. Dünyadaki ırkçılık ve İslam düşmanlığı konusunda beraber çalışmamız gerekir.

Türkiye'de yerleşmiş ABD karşıtlığı yoktur. Vatandaşımızın tepki gösterdiği konulara baktığımızda ABD demokratlarının bunu iyi değerlendirmesini bekliyoruz.

Türkiye'ye terör saldırıları düzenleyen PKK/YPG'nin müttefikimiz olan ABD ile teması olmasına milletimizin tepkisi olması normaldir.

Çifte standart uygulamaları söz konusu. Biz sahada güçlü bir ülkeyiz. Müttefiklerimizle diplomaside de güçlü bir ülkeyiz. Bir araya geldiğimizde çözemeyeceğimiz sorun yok.

YUNANİSTAN İLE İKİLİ İLİŞKİLER

Silahsızlandırılmış adaları yeniden silahlandırmaları doğru bir adım değil. Hep Türk hem de azınlık ifadesine tahammül edemeyen bir tavır içine giriyorlar.

Türkiye'ye karşı kullandıkları dil konusunda hassas olmalarını bekliyoruz.

İSRAİL'İN KONUT İNŞASI PLANI

İsrail'in 2572 yeni konut inşa etmesine tüm dünyanın dur demesi gerekir. Kudüs'ün statüsü ve bölge barışını bu adım tehlikeye atıyor.

İki devletli çözümü yok ediyorlar.

Hayvanlara karşı vahşi eylemler gerçekleştirildi. Çok yakın bir zamanda yeni yasamız gelecek.

ESENYURT'TA HDP BİNASINA BASKIN

Terör örgütü merkezi haline gelmiş bir bina. Kandil'de bir ofise gidilse herhalde bu kadar propaganda malzemesi yoktur. Buna yanlış demesi gerekenler, suç olmayan simgelerden bahsediyorlar. Bunlar suçtur. PKK terör örgütünü bir direniş örgütü gösteren temelsiz fikirler ortaya atan çevreler var.

DEAŞ ile PKK arasında ne fark var? Bunlar milletimize düşmanlık üreten bir vizyon. Demokrasinin en büyük düşmanı terör örgütüdür. Bu milletin en büyük düşmanı terör örgütüdür.

Terör amasız, meselasız, mazeretsiz bir şekilde lanetlenmelidir. Bu terör örgütlerinin hepsi lanetlenmelidir. Bir siyasi parti binasında terör örgütünün resimleri varsa demokrasimize düşmanca bir tutumdadır. Herkesin lanetlemesi gerekiyor.