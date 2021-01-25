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25.01.2021 - 12:27 | | AA

Son dakika... Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Bugün itibariyle başlıyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından aşılamalarla ilgili son dakika açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, 80 yaş üzeri vatandaşların da aşılanmasına bugün başlandığını duyurdu.

Son dakika... Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Bugün itibariyle başlıyoruz

Koca, Twitter hesabından, Kovid-19 toplumsal aşılama sürecine ilişkin  paylaşımda bulundu.

Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi doğrultusunda aşılama  takvimine ilişkin bilgi veren Koca, "Bilim Kurulumuzun önerisiyle hazırlanan  program dahilinde bugün itibarıyla 80 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına  başlıyoruz. 80 yaş üzeri vatandaşlarımız sağlık kuruluşlarımızda aşılanacaklar."  ifadelerini kullandı.

 

Son dakika... Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Bugün itibariyle başlıyoruz

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