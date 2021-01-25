25.01.2021 - 12:27 | | AA
Son dakika... Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Bugün itibariyle başlıyoruz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından aşılamalarla ilgili son dakika açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, 80 yaş üzeri vatandaşların da aşılanmasına bugün başlandığını duyurdu.
Koca, Twitter hesabından, Kovid-19 toplumsal aşılama sürecine ilişkin paylaşımda bulundu.
Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi doğrultusunda aşılama takvimine ilişkin bilgi veren Koca, "Bilim Kurulumuzun önerisiyle hazırlanan program dahilinde bugün itibarıyla 80 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlıyoruz. 80 yaş üzeri vatandaşlarımız sağlık kuruluşlarımızda aşılanacaklar." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'müjde vermek istiyorum' deyip duyurdu: Taksitleri ertelendiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Denizli, Mersin, Uşak İl kongrelerine canlı bağlantı ile katıldı. Kongrede 'bir müjde vermek istiyorum' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Esnaf ve sanatkarlara kullanılan Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli kredilerin 6 aylık dönemdeki ödenmesi gereken taksitleri ertelenmiştir' dedi.