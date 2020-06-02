02.06.2020 - 14:34 | | DHA
Son dakika... Sağlık Bakanı Koca uyardı! 'Yaşadıkları size Çince kadar yabancı'
Gelen son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Eğer tedbirlerle kendinizi virüse karşı güvenceye almazsanız, karşılaşacağınız sonucu bilemezsiniz" uyarısında bulundu.
Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında şunları kaydetti:
"Sokağa çıkma kısıtlamasının kalkması, her şeyin normale döndüğü anlamına gelmesin. Eğer tedbirlerle kendinizi virüse karşı güvenceye almazsanız, karşılaşacağınız sonucu bilemezsiniz."
Bakan Koca, paylaşımında, Çince ve Türkçe olarak, "Bir koronavirüs hastasının yoğun bakımda yaşadıkları size Çince kadar yabancıdır" ifadesini kullandı.
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