Son dakika... Sağlık Bakanı Koca'dan flaş aşı açıklaması! Geliyor...

Bakan Koca açıklamasında şunları söyledi;

İnaktif aşıların 10 milyon doz olan 2. sevkiyatının ilk bölümü (6.5 milyon doz) aşılar pazartesi sabahı ülkemizde olacak. Tedarik planına uygun olarak teslimatlar aşı programı aksamadan devam edecek şekilde elimize ulaşacak.