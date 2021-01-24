24.01.2021 - 18:56 | | milliyet.com.tr
Son dakika... Sağlık Bakanı Koca'dan flaş aşı açıklaması! Geliyor...
Gelen son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 10 milyon doz aşının 2. sevkiyatının ilk bölümünün yarın sabah Türkiye'ye geleceğini açıkladı.
Bakan Koca açıklamasında şunları söyledi;
İnaktif aşıların 10 milyon doz olan 2. sevkiyatının ilk bölümü (6.5 milyon doz) aşılar pazartesi sabahı ülkemizde olacak. Tedarik planına uygun olarak teslimatlar aşı programı aksamadan devam edecek şekilde elimize ulaşacak.
Hastaneye giderken direksiyon başında rahatsızlanan sürücü öldüKonya'nın Kulu ilçesinde, rahatsızlanan vezne görevlisi Mehmet Cem Celepli (51), otomobiliyle hastaneye giderken direksiyon başında fenalaştı. Kontrolden çıkan otomobil refüje çarparken, Celepli doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Celepli'nin kalp krizi geçirip, yaşamını yitirdiği üzerinde duruluyor.