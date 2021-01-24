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24.01.2021 - 18:56 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Sağlık Bakanı Koca'dan flaş aşı açıklaması! Geliyor...

Gelen son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 10 milyon doz aşının 2. sevkiyatının ilk bölümünün yarın sabah Türkiye'ye geleceğini açıkladı.

Son dakika... Sağlık Bakanı Koca'dan flaş aşı açıklaması! Geliyor...

Bakan Koca açıklamasında şunları söyledi;

İnaktif aşıların 10 milyon doz olan 2. sevkiyatının ilk bölümü (6.5 milyon doz) aşılar pazartesi sabahı ülkemizde olacak. Tedarik planına uygun olarak teslimatlar aşı programı aksamadan devam edecek şekilde elimize ulaşacak.

Son dakika... Sağlık Bakanı Kocadan flaş aşı açıklaması Geliyor...

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