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21.09.2020 - 10:31 |

Son dakika... Skandal manşete Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatından suç duyurusu

Gelen son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, avukatı aracılığı ile Yunanistan'ın Dimokratia gazetesi için suç duyurusunda bulundu.

Son dakika... Skandal manşete Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatından suç duyurusu

Gazete, geçtiğimiz günlerde ağır küfürlerle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almıştı. Gazetenin manşeti büyük tepki çekmişti.

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