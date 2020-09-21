21.09.2020 - 10:31 |
Son dakika... Skandal manşete Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatından suç duyurusu
Gelen son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, avukatı aracılığı ile Yunanistan'ın Dimokratia gazetesi için suç duyurusunda bulundu.
Gazete, geçtiğimiz günlerde ağır küfürlerle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almıştı. Gazetenin manşeti büyük tepki çekmişti.
Bahşiş için canlarını tehlikeye attılar! Polis ceza kestiİstanbul Kadıköy’de evlendirme dairesi ile Ataşehir'de nikah dairesi önünde, canlarını hiçe sayarak kendilerini gelin arabalarının önüne atarak bahşiş toplamaya çalışan, trafiği tehlikeye düşüren gençlere polis ekipleri cezai işlem uyguladı.