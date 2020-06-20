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20.06.2020 - 14:37 | | Milliyet Ankara

Son dakika: Sosyal medyayı sallayan iddiaya ilişkin Bakan Koca'dan sert yanıt

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen hafta Millî Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavında “400 öğrenciye COVID-19 bulaştığı ve bu öğrencilerin karantinaya alındığı” yönünde ortaya atılan iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Son dakika: Sosyal medyayı sallayan iddiaya ilişkin Bakan Koca'dan sert yanıt

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "14 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilen Millî Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavında “400 öğrenciye COVID-19 bulaştığı ve bu öğrencilerin karantinaya alındığı” yönünde sosyal medyada yer alan iddialar gerçek dışıdır.

ÖSYM tarafından düzenlenen MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme sınavında, yalnızca Kocaeli’de sınava giren bir öğrencide hastalık tespit edilmiştir. Aynı sınıfta sınava giren 12 öğrenci ve 4 sınav gözetmeni temaslı kabul edilerek testleri yapılmış, tamamının sonucu negatif çıkmıştır.

Bu mesnetsiz iddiaların, LGS ve YKS öncesinde öğrencileri paniğe sevk etmek dışında bir amaç taşımadığı ortadadır." denildi.

BAKAN KOCA TWEET ATTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Dün sosyal medyada yayımlanan, GEÇEN CUMARTESİ MSÜ SINAVINDA 400 ÖĞRENCİYE hastalık bulaştığını ve öğrencilerin karantinaya alındığını ileri süren haber gerçek dışıdır. Testi sınav sabahı sonuçlanan COVID-19 hastası BİR KİŞİ, sınav sırasında izole edilmiştir. Bulaşma olmamıştır."

Son dakika: Sosyal medyayı sallayan iddiaya ilişkin Bakan Kocadan sert yanıt

Kısıtlama onları engellemedi! Tatilin keyfini sürdüler...Türkiye genelinde sınav için saat 15.00’e kadar olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Bodrum’da tatil yapan yerli turistler, otele çıkma kısıtlamalı tatil keyfi yaptı. Sokaklar caddeler boş kalırken otel havuzları ve otel sahillerinde tatilciler denize girdi.
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