21.10.2020 - 18:23 | | AA
Son dakika... Sözcü Kalın'dan çok net Ermenistan mesajı: Kimin savaş istediği bellidir
Gelen bir son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın "Karabağ'da diplomatik çözüm yok" şeklindeki açıklamasının Ermenistan'ın niyetini ortaya koyduğunu ifade etti.
Kalın, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Paşinyan'ın, 'Karabağ'da diplomatik çözüm yok' şeklindeki açıklaması, Ermenistan'ın niyetini ortaya koymaktadır. Kimin savaş istediği bellidir. Bu, Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın haklılığını teyit etmiştir; Güney Kafkasya'ya barış ve istikrar ancak Karabağ işgalden kurtulunca gelecektir." değerlendirmesinde bulundu.
Paşinyan’ın “Karabağ’da diplomatik çözüm yok” açıklaması, Ermenistan’ın niyetini ortaya koymaktadır. Kimin savaş istediği bellidir.— Ibrahim Kalin (@ikalin1) October 21, 2020
Bu, Türkiye’nin ve Azerbaycan’ın haklılığını teyit etmiştir:
Güney Kafkasya’ya barış ve istikrar ancak Karabağ işgalden kurtulunca gelecektir.
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