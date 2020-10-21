Son dakika... Sözcü Kalın'dan çok net Ermenistan mesajı: Kimin savaş istediği bellidir

Kalın, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Paşinyan'ın, 'Karabağ'da diplomatik çözüm yok' şeklindeki açıklaması, Ermenistan'ın niyetini ortaya koymaktadır. Kimin savaş istediği bellidir. Bu, Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın haklılığını teyit etmiştir; Güney Kafkasya'ya barış ve istikrar ancak Karabağ işgalden kurtulunca gelecektir." değerlendirmesinde bulundu.





Paşinyan’ın “Karabağ’da diplomatik çözüm yok” açıklaması, Ermenistan’ın niyetini ortaya koymaktadır. Kimin savaş istediği bellidir.

Bu, Türkiye’nin ve Azerbaycan’ın haklılığını teyit etmiştir:

Güney Kafkasya’ya barış ve istikrar ancak Karabağ işgalden kurtulunca gelecektir. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) October 21, 2020





