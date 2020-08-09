Son dakika... Tarihi gün! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜBİTAK MAM Gebze yerleşkesinde ilk olarak yetkililerden bilgi aldı. Başkan Erdoğan Gebze'de TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezleri Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunacak.

Yüzde yüz yerli ve dünyadaki ilk lastik tekerlekli elektrikli iş makinesi test etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezi açılış töreninde konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Ekonomik destek paketleriyle her kesimden insanımızın yanında olduğumuzu gösterdik. Birileri fildişi kulelerinde ahkam keserken biz büyük ve güçlü Türkiye yolunda kararlılıkla yürüyoruz Yenilikçi projelere imza atan stratejik kurumlarımız kritik roller üstleniyor. Gebze ve Ankara’da 7 farklı alt yapıyı teknoloji eko sistemine kazandıracağız.

Bilimsel araştırmalara ilgi duyan yetenekli evlatlarımıza bir müjde vermek istiyorum. Türkiye’nin adını bilim olimpiyatlarında daha ileriye taşıyacak TÜBİTAK fen lisemiz inşallah 2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren öğrenci almaya başlayacak.

Günü kurtarmaya değil geleceğe mührümüzü vurmaya odaklandık. Son 18 yılda sıfırdan ARGE ve girişimcilik ekosistemi inşa ettik.

2002’de ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlendiğimizde ihracat hacmi sadece 36 milyar dolardı. Bu ihracatı sürükleyen hepi topu üç beş sektör varken sanayi alt yapısı da son derece zayıftı. Kalkınmayı hızlandıracak yatırımları tek tek hayata geçirdik.

Bilişim Vadisi'ni kurduk, Türkiye'nin otomobilini tanıttık. OSB sayısını 193'ten 321'e çıkardık. 21 endüstri bölgesi ilan ettik.

Savunma sanayiinde dışa bağımlılık oranını yüzde 70'ten yüzde 30'a düşürdük.

Ekonom imiz güçlendikçe sözümüzün de itibarı arttı. Tasarlayan, üreten, ihraç eden bir ülke konumuna geldik.

Hamdolsun tüm bunları da 18 yıl gibi bir sürede gerçekleştirdik. Herkesin ufku, denizi kadardır. Biz gündelik değil asırlık hedeflerin peşinde koşuyoruz. Hedeflerimizi muhterislerle değil, bilim insanlarımızla, cesur girişimcilerle birlikte gerçekleştireceğiz.

(Yerli aşı çalışmaları)

Yerli aşı geliştirme arasında ABD ve Çin'in arasında 3. sırada yer alıyoruz. Aşı çalışmalarımızda iki aşı adayımız hayvan deneylerini başarıyla tamamladı. Bir de klinik aşamnaya ulaştı.

TÜBİTAK öncülüğünde oluşturulan Kovid-19 Türkiye Platformu 8 farklı aşı ve 10 farklı ilaç projesi yürütüyor." Özel sektör, üniversite ve devlet iş birliğiyle Kovid-19'a karşı aşı ve ilaç geliştirme projelerimizde de önemli mesafe katediyoruz.

BAKAN VARANK'TAN AÇIKLAMA

Törende konuşma yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, '2023’e giden bu süreçte kendimize somut hedefler belirledik. Milli gelirde imalat sanayinin payını yüzde 21’e, Ar-Ge harcamalarının payını yüzde 1,8’e, bu alanlarda çalışan araştırmacı sayımızı da 200 bin kişiye çıkaracağız. Katma değerli üretim, inovasyon ve girişimcilik alanındaki her bir adım, pandemi öncesi döneme göre çok daha fazla etkiye sahip. Dolayısıyla bu günlerin, ülkemizin sürdürülebilir ekonomik kalkınması ve toplumsal refah artışı için tarihi fırsatlar sunduğunu görebiliyoruz. Yol haritamızı 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimiz belirliyor' dedi.

"TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi, ülkemizin Ar-Ge ve inovasyon üssü olma görevini üstleniyor" diyen Bakan Varank, 'Tabii burada şunun altını çizmemiz gerek; Enstitülerde yürüttüğümüz yenilikçi işlerle özel sektöre rakip değiliz. Bilakis özel sektörün, kamunun ve üniversitelerin katma değer üretmesine katkı sağlıyoruz. TÜBİTAK sayesinde bugüne kadar çok çarpıcı başarı hikayelerine imza attık. Salmonella Hızlı Tanı Kiti'ni dünyada ilk kez biz geliştirdik, patentini aldık. Kirli su ve yiyeceklerden bulaşan bu bakteri, toplum sağlığı açısından son derece zararlı. Geliştirdiğimiz bu kit, piyasadaki mevcut tanı kitlerine göre çok daha hızlı sonuç veriyor. Çin bize başvurdu, ülkemizden teknoloji transferiyle bu ürünü almak istiyor' ifadelerine yer verdi.