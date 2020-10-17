17.10.2020 - 13:50 | | İHA
Son dakika... Tarihi gün! Cumhurbaşkanı Erdoğan Fatih gemisinde
Gelen son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı’daki evinden ayrılarak Fatih sondaj gemisine olan ziyaretini gerçekleştirmek üzere Zonguldak’a helikopterle geçiyor.
İstanbul’da dün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’yi Vahdettin Köşkü’nde ağırlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak’ta bulunan Fatih sondaj gemisine gerçekleştireceği ziyarete gitmek üzere İstanbul’dan ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün 15.00’te helikopterle gemiye çıkarak doğalgaz çalışmaları sonucu ulaştıkları yeni bir gelişmenin müjdesini buradan kamuoyuna duyuracak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Zonguldak’taki Fatih gemisinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez karşılayacak.
Gence'de saldırıya uğrayan bebek ile annesini ölüm bile ayıramadıErmenistan'ın gece saatlerinde Gence'ye gerçekleştirdiği bombardımanında şehit düşen siviller toprağa veriliyor. Füze saldırısında annesi Züleyha Şahmezerova’un kucağındayken hayatını kaybeden 1 yaşındaki Medine, annesiyle aynı tabutta defnedildi.