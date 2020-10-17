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17.10.2020 - 13:50 | | İHA

Son dakika... Tarihi gün! Cumhurbaşkanı Erdoğan Fatih gemisinde

Gelen son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı’daki evinden ayrılarak Fatih sondaj gemisine olan ziyaretini gerçekleştirmek üzere Zonguldak’a helikopterle geçiyor.

İstanbul’da dün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’yi Vahdettin Köşkü’nde ağırlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak’ta bulunan Fatih sondaj gemisine gerçekleştireceği ziyarete gitmek üzere İstanbul’dan ayrıldı.

Son dakika... Tarihi gün Cumhurbaşkanı Erdoğan Fatih gemisinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün 15.00’te helikopterle gemiye çıkarak doğalgaz çalışmaları sonucu ulaştıkları yeni bir gelişmenin müjdesini buradan kamuoyuna duyuracak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Zonguldak’taki Fatih gemisinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez karşılayacak.

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