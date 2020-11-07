Son dakika! Tarihi törende dikkat çeken ismi Erdoğan açıkladı: Gurur abidesi olacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bir asır önceki gibi bizi yok etmek istedikleri Anadolu topraklarından, bölgemiz ve dünyaya barış ve huzur getirecek mücadelenin içindeyiz." dedi. Erdoğan, 12 Şubat Stadyumu'nda düzenlenen AK Parti Kahramanmaraş 7.Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Yaklaşık 9 ay aradan sonra Eshab-ı Kehf'in şehri, Kahramanmaraş'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Erdoğan, Kahramanmaraş'ın ilçelerini tek tek sayarak selamladı. En son, Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla şehre geldiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu vesileyle bir kez daha Maraş'ı, Kahramanmaraş yapan kıyamın bayraktarları Sütçü İmam'ı, Arslanbey'i, Rıdvan Hoca'yı, Senem Ayşe'yi, Çuhadar Ali'yi ve tüm istiklal sevdalılarını rahmetle yad ediyorum. Bin yıldır vatanımızın ve milletimizin bekası için canını esirgemeyen bütün şehitlerimize, gazilerimize ve kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mücadelesiyle İstiklal Harbi'mize güç ve moral veren Maraş'ta olmak işte bunun için her defasında bizleri heyecanlandırır, mutlu eder. Sana boşuna 'Türkiye'nin köşe taşı, kalem taşı' denmemiş ey Maraş. Sende Peygamberimizi dünya gözüyle gören ashabın emaneti var, sende gönül sultanlarının duası var, güzellik var, kahramanlık var, bereket var, hak ve hakikat sevdası var, bizi biz yapan, bizi millet yapan değerler var, şiir var, edebiyat var, 'bize gölge edecekse ancak ay yıldızlı al bayrak gölge eder' diyen, bayrağın gölgesinden başka gölge tanımayan yiğitlerin istiklal aşkı var. İşte bunun için Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırmada olduğu gibi 2053 vizyonuyla buluşturma mücadelesinde de Kahramanmaraş'ı en önde görmek istiyorum."

HER YIL 1 MİLYON ÜYE HEDEFİ

Ülke ve millet olarak 100 yıl önceki kadar kritik bir dönemeçten geçildiğini vurgulayan Erdoğan, "Bir asır önceki gibi bizi adeta içinde boğmak, yok etmek istedikleri Anadolu topraklarından, yeni bir silkinişle yeni bir şahlanışla bölgemize ve dünyaya barış, huzur, adalet getirecek bir mücadelenin içindeyiz." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimiz bu tarihi sürecin sorumluluğunu da son 18 yıldır olduğu gibi yine AK Parti'ye vermiştir. Üye sayımızın 11 milyon 200 bini bulması bunun en büyük ispatıdır. Kadın kollarımızın üye sayısının 5 milyon 200 bine ulaşması, bu mücadeleye hanım kardeşlerimizin de sahip çıktığını çok açık ve net göstermektedir. Gençlik kollarımızın üye sayısının 1 milyon 240 bine yaklaşması bu mücadele gençlerimizin de sahip çıktığının ispatıdır. Hedefimiz, 2023'e kadar her yıl 1 milyon yeni üyemizle kervanı menziline ulaştırmaktır." ifadelerini kullandı. AK Parti 7. Olağan kongresini, hayati bir dönemde gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Büyük ve güçlü Türkiye mücadelesinin lokomotifliğini AK Parti'nin Genel Başkanından mahalle temsilcisine kadar tüm kadroları yapıyor. Kaderimizi Türkiye'nin kaderiyle, istikbalimizi milletimizin istikbali ile bir görüyoruz. Kurulduğumuz günden bugüne kadar hep 'AK Parti, milletin partisidir' dememizin sebebi budur. Sıfatı, ismi, cismi ne olursa olsun hiç kimsenin kendi şahsi hesaplarını, hedeflerini, heveslerini bu ulvi davanın önüne koymasına tahammülümüz olamaz. Bunun için değişim gerçeğinden kopmadan ama 19 yıldır partimize hizmet etmiş ve davamıza bağlılığını koruyan herkesi de kucaklayarak yolumuza devam edeceğiz."

Son iki yılda teşkilatların yaklaşık üçte ikisini yeni isimler, yeni heyecanlar, yeni vizyonlarla güçlendirirken ahde vefayı da asla elden bırakmadıklarını söyleyen Erdoğan, "Köklerimizden kopmadan, yeni sürgünlerle yeni dallarla yeni yapraklarla yeni çiçeklerle kendimizle birlikte tüm dostlarımızı kucaklayan ulu bir çınar gibi büyüyoruz. Kuruyan dallar budandıkça, çok gür bir şekilde hedeflerimize ilerlemeyi sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu. "Kaderin üstündeki kadere olan imanımızla sağımıza solumuza önümüze arkamıza bakmadan davamıza sahip çıkıyoruz." diye konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Tüm kalbimizle inandığımız, yoluna hayatımızı koyduğumuz, gerektiğinde canımızı vermekten çekinmeyeceğimiz davamızı zafere ulaştırmak için gece gündüz çalışıyoruz. Davamızı kör dünyanın göbeğine, kuşların göz bebeğine, yola, ağaca, pınara, esen yele, yağan kara, yağmur yüklü bulutlara, bebeklerin avucuna, minarelerin burcuna, kara taşa, kor ateşe yazacağımız güne kadar bize durmak, duraksamak haramdır."

Allah'ın yardımı ve milletin yoldaşlığı dışında bir güç aramadan mücadelelerini hep daha ileriye taşıyarak büyüttüklerini belirten Erdoğan, "Seçimden önce seçim kazanmanın yolu her güne işte bu anlayışla başlamaktır. Milletin partisinin yöneticileri milletin içinde olmak mecburiyetindedir. Her kim milletle bağını keserse partisiyle de irtibatını kopartıyor demektir. Her kim milletle gönül bağını güçlendirirse partisine en büyük katkıyı yapıyor demektir." ifadelerini kullandı. Kuruluşundan bugüne parti teşkilatlarında görev alanlara teşekkür eden Erdoğan, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi. Erdoğan, ilçe kongrelerinde görev alan, bugün de il kongrelerinde görev alacaklara başarı dileğinde bulundu. Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma mücadelesine yaptıkları katkının en yakın şahidinin milletin bizatihi kendisi olduğunu belirten Erdoğan, "Her alanda Cumhuriyet tarihinde yapılanların tamamını üçe, beşe, ona katlayan hizmetlerimiz, yatırımlarımız var. Bu yatırımlardan ülkemizin 81 vilayetinin tamamı faydalanmıştır. Mesela 18 yılda Kahramanmaraş'a eski rakamla 35,5 katrilyon lira tutarında yatırım yaptık. Yani 35,5 milyar bugünün rakamıyla." diye konuştu.

4 MİLLET BAHÇESİ PROJESİ

Şehre yapılan yatırımları anlatan Erdoğan, eğitimde 6 bin 146 yeni derslik inşa ettiklerini, şehre ikinci devlet üniversitesi olan Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesini kurduklarını, yükseköğrenim öğrencileri için 4 bin 465 yatak kapasiteli yurt binalarını yaptıklarını söyledi. Şehrin her bir noktasına farklı branşlarda 39 spor tesisi yaptıklarını da dile getiren Erdoğan, 4 tesisin inşasının sürdüğünü aktardı.

Kahramanmaraş için 4 millet bahçesi projesi bulunduğunu aktaran Erdoğan, Elbistan'da içinde millet kıraathanesinin de olduğu millet bahçesini tamamladıklarını, Türkoğlu Şekeroba Millet Bahçesi'nin yapımının sürdüğünü, 12 Şubat Millet Bahçesi'nin ihalesinin, Pazarcık Millet Bahçesi'nin ise yer tesliminin yapıldığını, bu millet bahçelerinin de en kısa sürede hizmete sunulacağını bildirdi. Şehirdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara 5 milyar lira tutarında kaynak aktararak destek verdiklerini dile getiren Erdoğan, şehre sağlıkta 14'ü hastane toplamda 1165 yataklı 102 sağlık tesisi kazandırdıklarını, yatak kapasiteleri 425'i bulan Kahramanmaraş ve Pazarcık devlet hastaneleriyle birlikte 13 sağlık tesisinin yapımının, 5 sağlık tesisinin ise ihale, arsa ve proje çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Erdoğan, Necip Fazıl Şehir Hastanesini, 300 yataklı kadın doğum hastanesi ve 200 yataklı fizik tedavi ile ruh ve sinir hastalıkları hastanesiyle güçlendireceklerini, ayrıca Yörükselim'de 250 yataklı ek hastane binası için çalışmalara başladıklarını kaydetti.

Kahramanmaraş'ta TOKİ vasıtasıyla 4 bin 119 konut projesini hayata geçirdiklerini de belirten Erdoğan, bölünmüş yol uzunluğunu 73 kilometreden 339 kilometreye çıkardıklarını aktardı. Bugün kongrenin ardından şehir için büyük önem taşıyan bir ulaşım projesinin resmi açılışını yapacaklarını ifade eden Erdoğan, "Daha önce tamamlanan kısımları peyderpey trafiğe açılan 64 kilometrelik yolun tamamının bugün açılış törenini gerçekleştiriyoruz. Güzergahı üzerinde 11 tünel, 2 viyadük, 3 köprü, 6 köprülü kavşak bulunan bu yolun ülkemize, bölgemize, şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu, Karadeniz bölgelerini birbirine bağlayan kavşak görevi ifa eden bu güzergah, ekonomimiz için de büyük öneme sahiptir. Yol üzerindeki tünellere ve yola Kahramanmaraş'a yakışır güzel isimler verdik. İnşallah bunları açılış töreninde açıklayacağım." diye konuştu. İnşası süren Göksun-Kayseri hududu, Göksun-Elbistan, Kahramanmaraş-Nurdağı ve Narlı-Pazarcık-Elazığ hududu yolunu seneye tamamlayacaklarını belirten Erdoğan, Elbistan-Malatya hududu yolunu da yaparak doğu-batı aksını tamamlamış olacaklarını bildirdi. Kahramanmaraş'taki demiryollarını tamamen yenilediklerini veya iyileştirdiklerini ifade eden Erdoğan, "Türkoğlu Lojistik Merkezini şehrimize kazandırdık. Nurdağı'ndan geçen Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep hızlı tren hattıyla Kahramanmaraş'ı hızlı trenle buluşturacak hattın etüd proje çalışmalarında sona yaklaşıldı." bilgisini paylaştı.

Kahramanmaraş Havalimanı'na yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli yeni bir terminal binası inşa ettiklerini de dile getiren Erdoğan, şehre son 18 yılda 3 organize sanayi bölgesi, bir teknopark, 13 araştırma geliştirme merkezi, 1 tasarım merkezi kurduklarını söyledi. Sulama ve içme suyu yatırımları kapsamında şehre 5 baraj ve 4 gölet inşa ettiklerini anlatan Erdoğan, 16 baraj ve 2 göletin inşaat çalışmalarının sürdüğünü, Karakuz Barajı'nın ihalesini 550 milyon liraya yaptıklarını, 2023 yılında tamamlayacaklarını bildirdi. Adatepe Barajı'nı 1,6 milyar liralık yatırımla bitirdiklerini, sulama ihalelerini de 3 kısım halinde 372 milyon lira bedelle yaptıklarını açıklayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş'ta 154 bin dekardan fazla zirai araziyi, inşa ettiğimiz tesislerle sulamaya açtık. Kılavuzlu sulaması birinci kısmıyla 46 bin dekar zirai araziyi sulamaya açmıştık, 180 bin dekar araziyi sulayacak ikinci kısmın inşaatına devam ediyoruz. Kahramanmaraş'ın içme suyu sorununu elhamdülillah çözdük. Afşin ilçesine bağlı yerleşim yerlerinin içme suyu ihtiyacını karşılamak için isale hattı yapıyoruz. Kahramanmaraş merkez ve 9 ilçemize doğal gaz arzı sağladık. İnşallah önümüzdeki dönem Kahramanmaraş'ı çok daha büyük hizmetlerle buluşturacağız."

Konuşmasında, Türkiye büyüdükçe ve güçlendikçe karşısına çıkan engellerle maruz kaldığı saldırıların da ona göre arttığını belirten Erdoğan, "İstiklal harbinin ardından umut verici bir kalkınma ve sanayileşme hamlesi başlatan Türkiye, maalesef tek parti CHP'sinin çapsızlığı sebebiyle bu fırsatı kaçırmıştır. Çok partili siyasi hayata geçtikten sonra da rahmetli Menderes ve Özal'ın en önemli temsilcileri olduğu kalkınma atılımlarımız maalesef siyasi istikrarsızlıklar, darbeler ve vesayet eli ile hep kadük bırakılmıştır. Bu ağır baskı ve geri kalmışlık döneminin faturası ise hep milletimize çıkartılmıştır." diye konuştu. Türkiye ile benzer şartlarda yola çıkan pek çok devletin hızla özgürleşip ve zenginleşirken Türkiye'ni enerjisini ve vaktini iç mücadelelerle heba ettiğini dile getiren Erdoğan, AK Parti olarak böyle bir ülke devraldıklarını belirtti. Bugünlere gelmenin kolay olmadığına dikkati çeken Erdoğan, şöyle konuştu:

"İktidara gelişimizi sağlayan 3 Kasım 2002 seçimlerinden bu yana yaşadıklarımızı hatırlayın. Vesayetin her türlü aracı kullanarak önümüze çıkardığı engelleri, tuzakları hatırlayın. Milletimizi birbirine düşürmek için yapılan provokasyonları, ortaya atılan iftiraları, o Taksim gezi hareketlerini hatırlayın. Çukurcuları, çukur harekatlarını hatırlayın ve terörle verdiğimiz o mücadeleleri hatırlayın. Camilerimizi nasıl yaktıklarını, minarelerimizi nasıl yıktıklarını hatırlayın. Bütün bunlar olurken hamdolsun dik durduk ve terörle, teröristlerle bambaşka bir mücadele verdik. Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te bu mücadeleyi verdik, yılmadık, usanmadık askerimizle, jandarmamızla, polisimizle birlikte el ele bu mücadeleyi verdik ama sonunda hamdolsun kazandık. Şairin dediği gibi, biz bugünlere tüzüklerle çarpışa çarpışa geldik. Kimi zaman yutkunduk, kimi zaman kalbimizde fırtınalar koptu, gözlerimizde şimşekler çaktı. Kimi zaman var gücümüzle hakikati haykırdık, kimi zaman tüm gücümüzle yumruğumuzu savurduk ama hiçbir zaman bize dayatılan düzene teslim olmadık. Hep Hakkın, hakikatin yolunda, milletimizin bize gösterdiği istikamette çalıştık."

'HER HAL VE ŞART ALTINDA DOSTLARIMIZIN YANINDA YER ALMAKTAN ÇEKİNMEDİK'

Erdoğan, durmadıklarını ve çabaladıklarını dile getirerek, "Türkiye'ye müstemleke muamelesi yapanlara asla eyvallah etmedik. Türk milletini tarihi ile ve değerleri ile aşağılamaya ve öyle göstermeye kalkanlara asla izin vermedik. Medeniyetimizi ve coğrafyamızı sömürüyle, kanla, gözyaşıyla boğmaya çalışanların yüzlerine gerçekleri haykırmaktan, her hal ve şart altında dostlarımızın yanında yer almaktan çekinmedik." dedi. Türkiye'nin Suriye'de, Libya'da var olduğunu dile getirerek, "Şimdi de Azerbaycan'da biz var olduk, biz varız. Bu sabah İlham Aliyev kardeşimle görüştük. Şu andaki gelişmeleri bizzat kendisinden dinledim. Elhamdülillah, olumlu gelişmeleri kendisinden dinleyince de ayrıca mutlu oldum. Zafere inşallah yaklaşıyoruz. Rabbim yar ve yardımcıları olsun ve 30 yıl işgal altındaki topraklarından ayrı kaldılar. Ama şimdi inşallah işgal altındaki topraklarına kavuşuyorlar." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çevrelerine "AK Parti ve Tayyip Erdoğan'ı niye seviyorlar, sevmeyenler niye sevmiyor" diye baktıklarında görecekleri manzaranın bu olduğunu belirterek, şöyle devam etti:



"Ne işin var senin Azerbaycan'da, ne işin var senin Suriye'de, ne işin var senin Libya'da işte bizi bunun için sevmiyorlar. Evet biz, emperyalistlerin, zalimlerin karşısında olacağız. Çünkü bizim ecdadımız hep bunun mücadelesini verdi. Bizi milletimiz sever, bizi ümmet sever, bizi mazlumlar, mağdurlar sever, bize o yeter. Buna karşılık bizden zalimler, hainler nefret eder. Bir asırdır fütursuzca yürüttükleri adaletsiz düzenlerini bozduklarımız nefret eder. Türkiye işte bu misyonun sahibi olarak, yükseldiği için bu kadar şimşekleri üzerine çekiyor. Eğer vesayeti tasfiye etmeseydik, kimsenin bize itirazı olmazdı. Eğer terör örgütlerinin başını ezmeseydik kimse bize yan gözle bakmaz, bize saldırmazdı. Eğer IMF'e bağlı ekonomi düzenini kırmasaydık kimsenin bizden şikayeti olmazdı."

Erdoğan, göreve geldiklerinde IMF'e olan borcun 23,5 milyar dolar olduğunu, bu borcu 2013'te sıfırladıklarını anımsatarak, "Şimdi bizim IMF'e borcumuz var mı, yok ama ne diyor CHP, 'bak böyle gidemeyeceksiniz IMF'den borç alın.' Ya bunlar bizi ne zannediyorlar? Bu CHP, IMF'den borçlanmaya alışmış, onların kapısında kul köle olmuşlar. Biz bu duruma düşmedik, düşmeyeceğiz. Eğer darbecilere kuzu kuzu teslim olsaydık, kimse bize ateş püskürmezdi. İşte CHP'nin dediği gibi IMF'den borç alsaydık aynı şekilde kimse bize bir şey demezdi. Eğer Suriye'deki zulme, Irak'taki bölünmüşlüğe, Libya'daki çarpıklığa, Doğu Akdeniz'deki haksızlığa, hırsızlığa ses çıkarmasaydık kimse bizi hedef almazdı." ifadelerini kullandı. Kuzey Kıbrıs'ta seçim yapıldığını ve bu seçim sonucunda Türkiye'yi seven, Türkiye'yi kabullenmiş bir kardeşlerinin orada cumhurbaşkanı olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"İnşallah Kıbrıs'ta şimdi yeni bir süreç başlıyor. Ayın 15'inde biz, Cumhur ittifakı olarak Sayın Bahçeli ile birlikte inşallah heyetimizle Kuzey Kıbrıs'ta olacağız. Orada törenlere katılacağız ve törenlerden sonra da Kapalı Maraş bölgesinde şöyle topluca bir piknik yapacağız. Kuzey Kıbrıs'taki kardeşlerimizle anavatan, yavru vatan birlikteliğimizi orada bizzat yaşayarak, ortaya koyacağız. Buna ihtiyaç vardı ve bu gecikti, şimdi bu inşallah yeniden oluşacak. Bütün bunları yapmasaydık biz, milletimizin yüzüne bakabilir miydik? Bunları yapmasaydık bunca mazlumun, mağdurun, garibin vebalinin altından kalkabilir miydik? Bunları yapmasaydık biz, biz olabilir miydik?"

Erdoğan, hem mücadeleyi yürüteceklerini hem bunun bedelini ödeyeceklerini hem de hedeflerinden asla vazgeçmeyeceklerini belirterek, "Rabbimin verdiği ömrün her anını bu kutlu davayı zafere ulaştırmak için harcamak bize şereflerin en büyüğüdür. AK Parti'nin her bir mensubu işte böyle bir sorumluluğun altında olduğunu bilmelidir. Milletimiz nasıl son 18 yıllık geçmişini bizimle birlikte yürüyerek geçirmişse geleceğini de yine evet, bu kadroda görüyor. Daha önemlisi bizden de buna uygun gayret bekliyor." değerlendirmesini yaptı. Kongreye katılanlara "İnşallah milletimize layık olmak için hep birlikte daha çok çalışmaya var mıyız?" diye seslenen Erdoğan, coşkulu kalabalıktan "Evet" cevabını aldı. Erdoğan, il kongresinde görev üstleneceklere bir kez daha başarılar dileyerek sözlerini tamamladı.

NOTLAR

12 Şubat Stadyumu'ndaki kongreye, Kahramanmaraş'ın çeşitli ilçelerinden gelen partililer için sosyal mesafe kuralına uygun oturma planı düzenlendi ve katılımcıların ateşi ölçülerek dezenfektan ve maske dağıtıldı. Türk bayrakları ve AK Parti bayrakları ile donatılan stadyuma kurulan dev ekranlardan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan için hazırlanan "İnandığın yolda yürü" klibi gösterildi. Kongrede, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Leyla Şahin Usta, Çiğdem Karaaslan, Mehmet Özhaseki ve Erkan Kandemir ile AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici de birer konuşma yaptı. Kongreye, Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile AK Parti ve MHP milletvekilleri de katıldı. Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a üzerinde Arapça "Hasbünallah ve nimel vekil" yazılı levha ve Osmanlı Tuğrası olan bakır tepsi hediye edildi.

TARİHİ TÖREN



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş-Göksun arasındaki yolun adını "Edebiyat Yolu" olarak belirlediklerini ifade ederek "Bu kadar şairin ismini taşıyan yolun adının da 'Edebiyat Yolu' olması kadar tabii bir şey olamaz." dedi. Erdoğan, Yuvalı Mevkisi'nde düzenlenen Kahramanmaraş-Göksun Yolu Açılış Töreni'ne katıldı. Konuşmasına Kahramanmaraşlıları selamlayarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Erdoğan, "Biz hep birlikte tarihiyle, kültürüyle, medeniyet değerleriyle büyük bir ülkenin vatandaşlarıyız. Aynı zamanda biz büyük hayalleri ve hedefleri olan bir ülkeyiz. Bu hedeflere ulaşma noktasında elbette yaptıklarımız, son 18 yılda başardıklarımız önemlidir ama asla yeterli değildir. Üstat Necip Fazıl, 'Devler gibi eserler bırakmak için karıncalar gibi çalışmak lazım' diyor. Biz de şehit kanlarıyla sulanmış bu aziz topraklarda dev gibi eserler bırakmak için karıncalar gibi durmaksızın, yorulmaksızın çalışıyoruz." ifadelerini kullandı. İl kongreleri vesilesiyle şehirleri ziyaret ederken aynı zamanda tamamlanan projelerin de resmi açılışlarını gerçekleştirdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta Samsun'da Türkiye'nin en büyük demiryolu modernizasyon çalışması olan Samsun-Sivas Rehabilitasyon Projesi'nin açılışını yaptıklarını anımsattı. Daha önceki hafta Malatya'da toplam bedeli 1 milyar 600 milyon lirayı aşan kamu ve özel sektör yatırımının açılışını gerçekleştirdiklerini hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Şırnak ziyaretimizde toplam yatırım tutarı 3,5 milyar lirayı geçen yüzlerce hizmeti şehrimizin istifadesine sunduk. Ülkemizin dört bir yanında barajların, fabrikaların, hastanelerin, sağlık ve üretim tesislerinin, yolların, tünellerin açılışlarını gerçekleştirdik, gerçekleştiriyoruz. Bugün Kahramanmaraş'ta sadece şehrimizin ve bölgemizin değil, tüm Türkiye'nin gurur abidesi olacak bir eserin açılış heyecanını yaşıyoruz. Önceki yıllarda inşaatı biten ve bir bölümü trafiğe açılan Kahramanmaraş-Göksun yolunun tamamını bugün resmen hizmete açıyoruz. Bu proje Güneydoğu Anadolu'yu, İç Anadolu'yu ve Karadeniz'i birbirine bağlayan güzergah üzerinde yer alan stratejik bir yatırımdır. Toplam 64,1 kilometre uzunluğundaki bu yolda 11 adet çift tüp tünel, 2 adet viyadük, 3 adet köprü ve 6 adet köprülü kavşak bulunuyor. Bu tünel ve viyadüklere ülkemizin kültür ve sanat hayatına eşsiz katkılarda bulunan Kahramanmaraşlı güzel insanlarımızın ismini vermek istedik. Hepsi de Kahramanmaraş'ın bereketli ikliminde yetişen Ali Kutlay, Aşık Mahsuni Şerif'in, Hayati Vasfi Taşyürek'in, Abdurrahim Karakoç'un, Bahattin Karakoç'un, Cahit Zarifoğlu'nun, Alaaddin Özdenören, Akif İnan'ın, Rasim Özdenören'in, Erdem Bayazıt'ın, Nuri Pakdil'in, Sezai Karakoç ve Necip Fazıl Kısakürek'in isimlerini yol üzerindeki tünel ve viyadüklere verdik. Yedi Güzel Adam'ın yanına Kahramanmaraş'ın diğer güzel şairlerini de ekleyerek yolumuzu daha da güzelleştirdik. Bu kadar şairin ismini taşıyan yolun adının da 'Edebiyat Yolu' olması kadar tabii bir şey olamaz. Kahramanmaraş-Göksun arasındaki bu yolun ismini Edebiyat Yolu olarak belirledik. Bu vesileyle uğurladığımız Kahramanmaraşlı tüm şairlerimizi, yazarlarımızı, gönül insanlarımızı rahmetle yad ediyorum. Hayatta olan kültür ve sanat erbabımıza Allah'tan hayırlı, sağlıklı ömürler diliyorum. Gençlerimizin bu yolu kullandıkça bu tünellerden, viyadüklerden geçtikçe onlardan ilham almalarını temenni ediyorum."

'ZORLUKLAR KARŞISINDA YILMADIK'

Kahramanmaraş-Göksun arasındaki 80 kilometrelik mesafenin 80 dakikada geçilebildiğini hatırlatan Erdoğan, şimdi bu yolun mesafesini 64 kilometreye, seyahat süresini ise 41 dakikaya indirdiklerini belirtti. Böylece sadece zamandan 75 milyon, akaryakıttan 55 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 130,3 milyon lira tasarruf edileceğini aktaran Erdoğan, Edebiyat Yolu'nun Kayseri-Kahramanmaraş-Gaziantep Devlet Yolu ile bütünleşeceğini, hem doğu-batı hem de kuzey-güney aksının birleştiricisi olacağını kaydetti. Erdoğan, bu projenin transit trafik ve turizm hareketliliğinde sağlayacağı artışla bölgenin sosyal ve ekonomik gelişimine büyük katkı sunacağına işaret ederek, toplam yatırım bedeli 4 milyar 671 milyon lirayı bulan bu eserin Kahramanmaraş'ı çok farklı bir konuma taşıyacağına inandığını söyledi. Tarihi, kültürü ve yiğitleriyle Kahramanmaraş'ın hep ilham vermiş bir şehir olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"İstiklalimizin, bağımsızlığımızın, hür bir millet oluşumuzun öncülerinden olan bu şehrin tarihimizde çok özel bir yeri, aziz bir hatırası vardır. İşgale karşı Maraş'ta tutuşturulan bağımsızlık aşkı, Sütçü İmam'ın şahsında sembolleşen kahramanlık milletimizin yolunu aydınlatmıştır. Millete ve ülkeye hizmet mücadelemizde kadro olarak biz de her zaman Kahramanmaraşlı kardeşlerimizin gayretinden, samimiyetinden güç aldık. Son 18 yılda girdiğimiz tüm kritik süreçlerde edelerin desteği ve duasını daima yanımızda bulduk. Bize güvendiniz, inandınız, mücadelemizde bizi yalnız bırakmadınız. Biz de sizin o güveninizi, teveccühünüzü boşa çıkarmamak, sizlere mahcup olmamak için gecemizi gündüzümüze kattık. Engellere aldırmadık, zorluklar karşısında yılmadık. Önümüzü kesmeye çalışanlara asla boyun eğmedik."

Erdoğan, içeride vesayetin temsilcilerinin, dışarıda Türkiye düşmanlarının sabotajlarına rağmen yaptıkları okullar, açtıkları üniversiteler, inşa ettikleri yollar, konutlar, tüneller ve barajlarla şehirlerin çehresini değiştirdiklerini belirterek, eğitim, sağlık, adalet ve emniyeti güçlendirerek ekonomi ve ihracatı, üretimi büyüterek, ülkenin gücüne güç, itibarına itibar katarak Türkiye'ye çağ atlattıklarının altını çizdi. Kimsenin kökenine, meşrebine, farklılıklarına bakmadan Türkiye'nin tüm renklerini aynı samimiyetle kucakladıklarını ifade eden Erdoğan, 83 milyonun her bir ferdine aynı sevda ve heyecanla hizmet ettiklerini söyledi. "Biz, bu ülkenin sadece güneyini, batısını, birileri gibi sahillerini değil, 780 bin kilometrekarenin her bir karışını, her bir çakıl taşını seviyoruz." diyen Erdoğan, millete bakınca farklılıkları değil, yüreği Anadolu coğrafyası kadar büyük 83 milyonluk bir aile gördüklerini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bizim kalbimizde bu ülkenin her bir köşesinde yaşayan insanımıza yetecek kadar büyük bir Türkiye sevdası bulunuyor. Açıkçası elini vicdanına koyan herkes 2002 ile bugünü mukayese ettiğinde şu gerçeği çok net bir şekilde kabul ediyor; 18 yıl öncesine göre Türkiye daha dengeli bir yapıya kavuşmuş, illerimiz arasındaki hizmet ve altyapı farkı büyük oranda ortadan kalkmıştır. Bugün Türkiye'nin batısında ne varsa, doğusunda da aynısı vardır. Ankara'da ne varsa hamdolsun Edirne'de de Hakkari'de de o vardır. İzmir'deki, Antalya'daki, İstanbul'daki kardeşlerimiz hangi imkanlara sahipse, Adıyaman'daki, Adana'daki, Antep'teki, Kahramanmaraş'taki vatandaşlarımız da aynı imkanlara sahiptir."

'YOL MEDENİYETTİR'

Sağlık hizmetleri, eğitim, ulaşım ve sosyal yardımlarda Cumhuriyet tarihinin en eşitlikçi tablosuna AK Parti döneminde kavuşulduğunu ifade eden Erdoğan, en batıdan en doğuya, en kuzeyden en güneye kadar her yere ulaştıklarını söyledi. Erdoğan, yatırımlarla sadece adaletsizlikleri gidermediklerini, aynı zamanda milletin birlik ve beraberliğini, kardeşliğini de büyüttüklerini dile getirerek 83 milyonun her bir ferdinin devletine yeniden güvenmesini, inanmasını sağladıklarını vurguladı. "Allah'a hamdolsun, tüm bunları da sadece 18 yıl gibi çok kısa bir sürede gerçekleştirdik. İnşallah önümüzdeki dönemde ülkemizi açılışını yaptığımız Edebiyat Yolu gibi nice eserlerle buluşturmayı sürdüreceğiz." diyen Erdoğan, bu yolun Türkiye'ye ve Kahramanmaraş'a kazandırılmasında emeği geçenleri tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını "Unutmayın, yol medeniyettir ve inşallah bugün güzel bir medeniyet unsurunun adımlarını atıyoruz. Hayırlı olsun." diyerek bitirdi.

Konuşmasının ardından Erdoğan, yolun açılış kurdelesini keserek "hayırlı olması" temennisinde bulundu. Törene, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Çiğdem Karaaslan, Mehmet Özhaseki, Mahir Ünal, Erkan Kandemir ile AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Bakan Karaismailoğlu'nun kullandığı Cumhurbaşkanlığı aracı ile açılışı yapılan Edebiyat Yolu'nda kısa bir tur attı.