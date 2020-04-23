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HaberlerSiyaset Haberleri Son dakika! TBMM 100 yaşında... 23 Nisan özel oturumu başladı
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23.04.2020 - 14:14 |

Son dakika! TBMM 100 yaşında... 23 Nisan özel oturumu başladı

Gelen bir son dakika haberine göre; TBMM Genel Kurulu, TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel gündemle toplandı.

Son dakika! TBMM 100 yaşında... 23 Nisan özel oturumu başladı
Son dakika! TBMM 100 yaşında... 23 Nisan özel oturumu başladı
Son dakika! TBMM 100 yaşında... 23 Nisan özel oturumu başladı
Son dakika! TBMM 100 yaşında... 23 Nisan özel oturumu başladı
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23 Nisan özel oturumunda konuşan Şentop'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Düzen değişmedikçe küresel barış kurulamaz. 100. yılını andığımız Gazi Meclisi'miz, Milli Mücadele'nin sonucu değil, bizzat merkezi ve karargahıdır. Küllerinden doğan Türkiye bugün daha diridir.

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'nın konuşmasından satır başları:

Zor zamanlarda milletimizi bir araya getirmek, sapasağlam bir irade olarak durmak, bağımsız bir millet için güçlü bir lider gerekir. O lider milletin bağrından çıkmıştır. Mustafa Kemal Atatürk. 

Mustafa Kemal Meclis'in açılmasını Cumhuriyet ile tamamlamıştır. 

AK Parti olarak toplumumuza daha iyi bir hayat sunmak için mücadele ettik. En temel ilkemiz her zaman kusurlarımızı azaltmak ve meziyetlerimizi artırmak olmuştur.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları: 

Umudumuz ve geleceğimiz olan sevgili çocuklar. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. TBMM Kurtuluş Savaşını yöneten Meclis'tir. 15 Temmuz'da bombalar üzerine yağarken dik duran Meclis'tir. TBMM hakkı hukuku savunan Meclistir.

TBMM'ye 100. yılında görevler düşüyor.

 

Türk Hava Yolları 23 Nisan uçuşunun hikayesini paylaştıTürk Hava Yolları(THY), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında TK1920 sefer sayısıyla özel bir rota izleyerek gökyüzünde Türk bayrağı çizdi. Uçuşun hikayesinin anlatıldığı video, "Dünyanın en büyük Türk bayrağı milletimize armağan olsun” notuyla yayınlandı.
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