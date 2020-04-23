Son dakika! TBMM 100 yaşında... 23 Nisan özel oturumu başladı

23 Nisan özel oturumunda konuşan Şentop'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Düzen değişmedikçe küresel barış kurulamaz. 100. yılını andığımız Gazi Meclisi'miz, Milli Mücadele'nin sonucu değil, bizzat merkezi ve karargahıdır. Küllerinden doğan Türkiye bugün daha diridir.

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'nın konuşmasından satır başları:

Zor zamanlarda milletimizi bir araya getirmek, sapasağlam bir irade olarak durmak, bağımsız bir millet için güçlü bir lider gerekir. O lider milletin bağrından çıkmıştır. Mustafa Kemal Atatürk.

Mustafa Kemal Meclis'in açılmasını Cumhuriyet ile tamamlamıştır.

AK Parti olarak toplumumuza daha iyi bir hayat sunmak için mücadele ettik. En temel ilkemiz her zaman kusurlarımızı azaltmak ve meziyetlerimizi artırmak olmuştur.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları:

Umudumuz ve geleceğimiz olan sevgili çocuklar. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. TBMM Kurtuluş Savaşını yöneten Meclis'tir. 15 Temmuz'da bombalar üzerine yağarken dik duran Meclis'tir. TBMM hakkı hukuku savunan Meclistir.

TBMM'ye 100. yılında görevler düşüyor.