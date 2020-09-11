MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Son dakika... TBMM Başkanı Şentop'tan Fransa'ya sert tepki
ABONE OL
11.09.2020 - 16:13 | | DHA

Son dakika... TBMM Başkanı Şentop'tan Fransa'ya sert tepki

TBMM Başkanı Mustafa Şentop açıklamasında, 'Fransa'nın asıl rahatsızlığı Doğu Akdeniz'den ziyade Türkiye'nin Afrika'daki etkinliğinin artmasıyla ilgilidir. Fransa'yı dürüst davranmaya davet ediyoruz. Fransa iki yüzlülükten vazgeçmesi gerekiyor' dedi.

Son dakika... TBMM Başkanı Şentop'tan Fransa'ya sert tepki

Ayrıntılar birazdan...

9 yaşındaki çocuğun gizemli ölümü araştırılıyorZonguldak’ın Kilimli ilçesinde, alışverişten dönen anne, 9 yaşındaki oğlu R.E.Ç.'yi, gardıropta atkı ile asılı halde buldu. Hemen hastaneye götürülen çocuk, kurtarılamadı. Polis, çocuğun ölümündeki sır perdesini aralamak için özel ekip kurdu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

11 Eylül Bim aktüel kataloğu fırsatları! Bu hafta cuma Bim'e neler geliyor?

11 Eylül Bim aktüel kataloğu fırsatları! Bu hafta cuma Bim'e neler geliyor?

Memur, işçi, engelli herkesi kapsıyor! Belli oldu o para ödenecek...

Memur, işçi, engelli herkesi kapsıyor! Belli oldu o para ödenecek...

11 Eylül 2001'de neler yaşandı, 19 yılda neler değişti?

11 Eylül 2001'de neler yaşandı, 19 yılda neler değişti?

Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Cumartesi-pazar sokağa çıkma yasağı gelecek mi?

Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Cumartesi-pazar sokağa çıkma yasağı gelecek mi?

Sıradaki Haber