11.09.2020 - 16:13 | | DHA
Son dakika... TBMM Başkanı Şentop'tan Fransa'ya sert tepki
TBMM Başkanı Mustafa Şentop açıklamasında, 'Fransa'nın asıl rahatsızlığı Doğu Akdeniz'den ziyade Türkiye'nin Afrika'daki etkinliğinin artmasıyla ilgilidir. Fransa'yı dürüst davranmaya davet ediyoruz. Fransa iki yüzlülükten vazgeçmesi gerekiyor' dedi.
Ayrıntılar birazdan...
9 yaşındaki çocuğun gizemli ölümü araştırılıyorZonguldak’ın Kilimli ilçesinde, alışverişten dönen anne, 9 yaşındaki oğlu R.E.Ç.'yi, gardıropta atkı ile asılı halde buldu. Hemen hastaneye götürülen çocuk, kurtarılamadı. Polis, çocuğun ölümündeki sır perdesini aralamak için özel ekip kurdu.