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27.01.2021 - 09:31 | | DHA

Son dakika... TBMM Başkanı Şentop'tan milletvekillerine aşı iddialarına yalanlama

Gelen son dakika haberine göre; TBMM Başkanı Mustafa Şentop, milletvekillerine aşı yapılacağı iddiaları üzerine açıklama yaptı. Sosyal medyadan açıklama yapan Şentop, iddiaların külliyen uydurma ve asılsız olduğunu söyledi.

Son dakika... TBMM Başkanı Şentop'tan milletvekillerine aşı iddialarına yalanlama

TBMM Başkanı Şentop açıklamasında şunları söyledi;

TBMM’nin Sağlık Bakanlığı ile protokol yaptığı ve pazartesi gününden itibaren milletvekillerine aşı yapılacağı”na dair haberler, KÜLLİYEN uydurmadır; asılsızdır. Sağlık Bakanlığı ile yapılmış bir protokol yoktur; aşı yapılması konusunda milletvekilleri için bir planlama yoktur.

Son dakika... TBMM Başkanı Şentoptan milletvekillerine aşı iddialarına yalanlama

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