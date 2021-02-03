Son dakika! TBMM Başkanı Şentop'tan yeni anayasa açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop canlı yayında CNN Türk Ankara temsilcisi Dicle Canova'nın sorularını yanıtladı.

Mustafa Şentop'un açıklamalarından satır başları şöyle:

Daha önce uzlaşma komisyonu oluşmuştu. Ben de AK Parti'yi temsil etmiştim. Anayasa'nın yarısı civarında hükümlerde tam mutabakat sağlanmıştı. Anlaştığımız maddeleri geçirelim çağrısı olmuştu. Böyle bir çağrı heyecan verici.

HEYECAN VERİCİ

Yeni anayasa, yepyeni şu anki anayasada bulunmayan hükümlerden oluşan anayasa anlamına gelmiyor. Benimsenmiş, yerleşmiş hükümler var. Önemli olan anayasanın paradigması, Meclis tarafından yapılması. Üzerinden çok zaman geçti.

Yeni bir anayasayı tartışmak, müzakere içerisinde olmanın olumlu olacağını düşüneceğim. Daha önceden uzlaşma komisyonu kurulmuştu. Yeni anaysa tartışması bir heyecan verici Partilerin tutumlarını görmek istiyoruz. Yeni anayasa demek mevcut anayasadan tamamen farklı demek olmuyor. Cumhurbaşkanlığı sisteminde cumhurbaşkanı partilidir. Başkanlık sistemi ve cumhurbaşkanlığı sistemi aynı anlama geliyor.

BOĞAZİÇİ OLAYLARI

İlk defa Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör ataması yapılmadı. Eylerim profesyoneller tarafından organize edildiğini gördük. Kadıköy'de olanları da gördük dün. Eylemcilerin yarısından fazlası öğrenci bile değil. Bu işin Boğaziçi meselesi olmadığı ortaya çıktı. Olayların arkasında profesyonel yapılar var. Gezi olaylarındaki eylemlere dönüştürmek için bir tutum söz konusu. Üniversitelerde öğrencilerin görüşleri alınmalı diyorlar. Ne zaman alınmış Türkiye'de? Daha önce böyle bir uygulama söz konusu olmadı.

Olayların rektörle ilgili olmadığı konusu açıktır. Rektör bahane edilerek Türkiye geneline bir eylem organizasyonunun yayılması istenmektedir.

Vekillerin Meclis'te ve Meclis dışında yaptığı çalışmalar göz önüne alındığında risk grubundalar. Milletvekillerine vekil oldukları için risk grubunda oldukları için aşı yapılasın istiyoruz. Virüse yakalanma oranından 10 kat daha fazla etkileniyorlar. Toplumdaki bulaş oranı 2.8 iken, vekiller arasında bu oradan yüzde 24'lere kadar ulaşıyor. Bu yüzden milletvekilleri için bir aşılama çalışması yapılması gerekir.