MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Son dakika... TBMM'de koronavirüs önlemi! Ziyaretçi kabul edilmeyecek
ABONE OL
30.11.2020 - 11:55 | | DHA, İHA

Son dakika... TBMM'de koronavirüs önlemi! Ziyaretçi kabul edilmeyecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi yerleşkesi ve eklentilerine korona virüs (Covid-19) ile ilgili alınan tedbirler doğrultusunda 01-31Aralık 2020 tarihleri arasında, genel kurul çalışmalarının yapıldığı günler ziyaretçi kabul edilmeyeceği açıklandı.

Son dakika... TBMM'de koronavirüs önlemi! Ziyaretçi kabul edilmeyecek

TBMM Genel Kurulunun çalıştığı günlerde TBMM yerleşkesi ve eklentilerine ziyaretçi alınmayacak. TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, TBMM yerleşkesi ve eklentilerine 01-31 Aralık tarihlerinde Genel Kurul çalışmalarının yapıldığı günlerde ziyaretçi alınmayacağı bildirildi.

Bursa'da feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar!Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 2'si ağır, 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle kara yolunun Bursa yönü, trafiğe kapandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kargoyla Hollanda'ya gönderilecekti! Dikişi makinesinden uyuşturucu çıktı

Kargoyla Hollanda'ya gönderilecekti! Dikişi makinesinden uyuşturucu çıktı

Emekli olmak isteyenlere güzel haber! Devletten 500 lira ve...

Emekli olmak isteyenlere güzel haber! Devletten 500 lira ve...

Yeni yasaklar için karar günü!

Yeni yasaklar için karar günü!

Sosyal medyadan tanıştığı kadın, mağdur etti

Sosyal medyadan tanıştığı kadın, mağdur etti

Sıradaki Haber