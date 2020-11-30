Son dakika... TBMM'de koronavirüs önlemi! Ziyaretçi kabul edilmeyecek

TBMM Genel Kurulunun çalıştığı günlerde TBMM yerleşkesi ve eklentilerine ziyaretçi alınmayacak. TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, TBMM yerleşkesi ve eklentilerine 01-31 Aralık tarihlerinde Genel Kurul çalışmalarının yapıldığı günlerde ziyaretçi alınmayacağı bildirildi.