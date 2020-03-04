Son dakika... TBMM'de yumruklu kavga! Engin Özkoç hakkında soruşturma başlatıldı

Son dakika haberi I TBMM Genel Kurulu'nda CHP'nin İdlib konusundaki önergesi görüşülürken CHP ve AK Parti milletvekilleri arasında yumruklu kavga çıktı.

TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilginç başkanlığında toplandı. Genel Kurulu'da CHP'nin İdlib'de Türk askerlerinin güvenliğine ilişkin grup önerisi görüşülürken, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, kürsüye çıktı.

Özkoç'un, Genel Kurul'daki konuşması AK Parti milletvekillerinin tepkisine neden oldu. Genel Kurul öncesinde düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle de tepki toplayan Özkoç'un üzerine bir grup milletvekili yürüyünce gerginlik arttı.

CHP milletvekillerinin de tartışmaya dahil olmasıyla birlikte tartışma büyüdü ve arbede yaşandı. Arbede yumruklu ve tekmeli kavgaya döndü. Bazı milletvekilleri arbede sırasında yere düştü, sandalyeler devrildi. Yaşananlar nedeniyle genel kurula ara verilirken, gerginlik devam ediyor.

ÖZKOÇ'A RESEN SORUŞTURMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, başsavcılığın olağan internet taramasında, 27'nci dönem milletvekili Engin Özkoç'un Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik paylaşımda bulunduğu belirtilerek, "Paylaşımın video eklentisinde adı geçen milletvekilinin TBMM'de yaptığı basın açıklamasını yayımladığı tespit edilmiş olmakla, paylaşım ve konuşma içeriğinin 5237 sayılı TCK'nın 299'uncu maddesinde düzenlenen 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçu kapsamında kaldığı değerlendirilerek, 27'nci dönem milletvekili Engin Özkoç hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan resen soruşturma başlatılmıştır" denildi.





TBMM BAŞKANI ŞENTOP: HERKES SORUMLULUĞUNUN BİLİNCİNDE OLMALI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop yaptığı açıklamada şu ifadeler yer verdi:

"Devlet olarak, millet olarak hassas bir süreçten geçiyoruz. Milletimizin beklentisi vekillerin bu hassasiyete uygun bir şekilde hareket etmesidir.

Herkesin aynı fikirde olmasını beklemek mümkün değil, herkesin görüşlerini ifade etme hakkı vardır. Ancak basit, alçakça ifadeler siyaset değildir. İfade hürriyeti değildir. Seçilmiş Cumhurbaşkanına karşı hakaretlerin Meclis'te yeri yoktur. Bu zatı kınıyorum. Bu tahrik içeren hareketlere karşı Meclis'teki tüm arkadaşlarımızı dikkatli olmaya, Meclis çatısı altında görmek istemediğimiz hareketlere zemin oluşturmamaya davet ediyorum. Genel başkanlar arasında farklı düzeyde bir tartışma vardır. Meclis'te bu uygulama dikkat içinde yürütülüyordu.

Görüşlerini herkes ifade edebilir ama bunu basit hakaretlerle ortaya koymak yakışmıyor. Yaşanan olayları görüyorsunuz."