MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Son dakika... TSK'ya yönelik sözleri sonrası CHP'li Başarır'a soruşturma!
ABONE OL
29.11.2020 - 16:25 | | DHA

Son dakika... TSK'ya yönelik sözleri sonrası CHP'li Başarır'a soruşturma!

Gelen bir son dakika haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında, katıldığı bir televizyon programında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ilgili sözleri nedeniyle soruşturma başlattı.

Son dakika... TSK'ya yönelik sözleri sonrası CHP'li Başarır'a soruşturma!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Katıldığı bir TV programında 'Türk ordusu satılmış' diyen 27'nci dönem Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca TCK'nın 301’inci maddesi uyarınca 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve Devletin askeri teşkilatını alenen aşağılama' suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
CHP'li vekilin Türk ordusu için kullandığı ifadeye çok sert tepki
Yeni kısıtlamalar olacak mı? İşte masadaki yeni önlemlerGelen son dakika haberine göre; Yeni önlemler söz konusu olabilir mi? Bu soru geliyor akıllara... Koronavirüs salgınında alınan önlemler yeterli oldu mu? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın bu gündemle toplanacak. Masada hangi konu başlıkları var? Yeni kısıtlamalar gelecek mi? İşte detaylar...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Meclis Başkanı Şentop: Ordumuz, milletimizin göz bebeğidir

Meclis Başkanı Şentop: Ordumuz, milletimizin göz bebeğidir

Yasak başlıyor...Son iki gün! Yapan ceza öder

Yasak başlıyor...Son iki gün! Yapan ceza öder

Korona partisine şok baskın!

Korona partisine şok baskın!

Son dakika... Yeni sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Son dakika... Yeni sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Sıradaki Haber