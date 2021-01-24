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24.01.2021 - 10:34 |

Son dakika... Türk gemisine korsan baskını! Bakan Çavuşoğlu: Gabon karasularına ulaştı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk gemisine Nijerya açıklarında korsan baskınla ilgili son dakika açıklamalarda bulundu.

Son dakika... Türk gemisine korsan baskını! Bakan Çavuşoğlu: Gabon karasularına ulaştı

NTV'ye konuşan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Biraz önce kaptanla görüştüm gemi Gabon karasularında. Gemi limana yanaşmak için bekliyor. Gabon'dan da teknek personel talebinde bulunduk. Gemi yanaşır yanaşmaz gerekli işlemleri yapacağız.

Vatandaşların kurtarılması için koordineli görüşmeleri sürdürüyoruz.

Korsanlar henüz geri dönüş sağlamadılar."

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