24.01.2021 - 10:34 |
Son dakika... Türk gemisine korsan baskını! Bakan Çavuşoğlu: Gabon karasularına ulaştı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk gemisine Nijerya açıklarında korsan baskınla ilgili son dakika açıklamalarda bulundu.
NTV'ye konuşan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Biraz önce kaptanla görüştüm gemi Gabon karasularında. Gemi limana yanaşmak için bekliyor. Gabon'dan da teknek personel talebinde bulunduk. Gemi yanaşır yanaşmaz gerekli işlemleri yapacağız.
Vatandaşların kurtarılması için koordineli görüşmeleri sürdürüyoruz.
Korsanlar henüz geri dönüş sağlamadılar."