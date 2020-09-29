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29.09.2020 - 11:00 | | AA

Son dakika! Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 6. teknik toplantı

Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alınacağı teknik toplantılardan altıncısının bugün TSİ 14.00'te başlaması planlanıyor.

Son dakika! Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 6. teknik toplantı

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg görüşmesi sonrasında Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "ayrıştırma usullerinin" ele alınacağı teknik toplantıların yapılmasına karar verilmişti.

Söz konusu toplantılardan altıncısının bugün NATO Karargahı'nda TSİ 14.00'te başlamasının planlandığı öğrenildi.

 

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