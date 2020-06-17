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17.06.2020 - 16:55 |

Son dakika... Türkiye'den Libya'ya üst düzey ziyaret!

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Libya'ya gitti.

Türkiye'den Libya'ya üst düzey ziyaret!
Türkiye'den Libya'ya üst düzey ziyaret!
Türkiye'den Libya'ya üst düzey ziyaret!
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Reuters haber ajansında yer alan son dakika haberine göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan'ın Libya'ya gittiği bildirildi.

Libya Hükümeti tarafından yapılan açıklamada, içlerinde Bakan Çavuşoğlu, Bakan Albayrak ve Fidan'ın bulunduğu Türk heyetinin Trablus'a gittiği aktarıldı. 

AA da son dakika olarak duyurduğu haberde, "Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak ve MİT Başkanı Fidan, başkent Trablus'ta Libya Başbakanı Serrac ile görüştü." ifadelerini kullandı. 

 

Son Dakika: Libya'ya üst düzey ziyaret!Gelen son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Trablus'a gitti.
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