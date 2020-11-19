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19.11.2020 - 19:18 | | DHA

Son dakika... Türkiye'den Pompeo'nun Batı Şeria'daki ziyaretine sert tepki: Vahim bir adım

Gelen son dakika haberine göre; Dışişleri Bakanlığı: ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun, işgal altındaki Batı Şeria’daki bir İsrail yerleşim birimini ziyaret etmesi son derece vahim bir adımdır.

Son dakika... Türkiye'den Pompeo'nun Batı Şeria'daki ziyaretine sert tepki: Vahim bir adım

Ayrıntılar geliyor...

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 19 Kasım 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 157 bin 756 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 542 kişiye hastalık tanısı konuldu, 123 kişi hayatını kaybetti.Ağır hasta sayısı 3 bin 850 oldu, son 24 saatte 2 bin 918 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 364 bin 573'e yükseldi.
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