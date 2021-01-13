13.01.2021 - 18:06 | | AA
Son dakika... Üç ülke anlaştı! Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama
Gelen son dakika haberine göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Azerbaycan-Pakistan toplantısına ilişkin, 'Bugün güvenlik, istikrar ve refahı artırma konusunda önemli kararlar verdik' dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Azerbaycan-Pakistan toplantısına ilişkin son dakika açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, 'Bugün güvenlik, istikrar ve refahı artırma konusunda önemli kararlar verdik' ifadelerine yer verdi.
Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi de açıklamasında, 'Üçlü işbirliğimizi yoğunlaştırmaya ve derinleştirmeye karar verdik' dedi. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov da 'Pakistan ve Türkiye'den firmaları, kurtardığımız toprakların yeniden inşasına katılması için davet ediyorum' açıklamasında bulundu.
Sultan Tat davasında flaş gelişme! 'İntihar değil'Antalya'da tabancasıyla intihar ettiği iddia edilen polis memuru Sultan Tat davasında yeni gelişmeler yaşanıyor. 39 yaşındaki Sultan Tat'ı 'kasten öldürme' suçundan yargılanan erkek arkadaşı polis memuru F.A.'nın yargılanmasına devam edildi. Tat ailesinin avukatı Ahmet Kudret Öngüt, olay yerine giden savcının, sanığın da polis olması nedeniyle olaya 'intihar' dediğini iddia ederek, “Böyle bir algı oluşturulmuş. Sanık sıradan bir vatandaş olsaydı, bu dosya böyle mi olurdu?" dedi.