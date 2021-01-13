Son dakika... Üç ülke anlaştı! Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Azerbaycan-Pakistan toplantısına ilişkin son dakika açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, 'Bugün güvenlik, istikrar ve refahı artırma konusunda önemli kararlar verdik' ifadelerine yer verdi.

Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi de açıklamasında, 'Üçlü işbirliğimizi yoğunlaştırmaya ve derinleştirmeye karar verdik' dedi. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov da 'Pakistan ve Türkiye'den firmaları, kurtardığımız toprakların yeniden inşasına katılması için davet ediyorum' açıklamasında bulundu.