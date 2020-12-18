Son dakika... Ümit Özdağ: Ekrem İmamoğlu bana büyük terbiyesizlik yaptı

Ekrem İmamoğlu'nun Buğra Kavuncu ile ilgili sözlerini hatırlatan sunucu, Ümit Özdağ'a "İmamoğlu hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

Özdağ, "Ekrem İmamoğlu'yu bana karşı yaptığı büyük bir terbiyesizliğe rağmen destekledim. Kendisi de seçim sürecini iyi yönetti. Fakat Türkiye'nin güvenliği, devlet güvenliği, terör ile mücadele, istihbarat konularında bilgisi yoktur. Şu anda nöbetçi cumhurbaşkanı adayı olarak karşımıza çıkıyor. Bence İstanbul Belediye Başkanlığı'na odaklansa ve kendi partisinin işleriyle uğraşsa daha başarılı olacak. İmamoğlu, İYİ Parti'ye katılmadan bir hafta önce Bahadır Erdem'i ziyaret ederek Nutuk hediye etmiş. Kendisine acilen tavsiye ediyorum; İYİ Parti'ye katılanlara Nutuk hediye edeceğine Canan Kaftancıoğlu'na hediye etsin" ifadelerini kullandı.

EKREM İMAMOĞLU NE DEMİŞTİ?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ümit Özdağ'ın FETÖ'cü iddiasında bulunduğu İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında şu ifadeleri kullanmıştı: "Benim gerçekten yol arkadaşı olmaktan gurur duyduğum, tanımaktan da keyif aldığım, farklı siyasi partilerde olsak da gerçekten dünyaya ve ülkemize aynı pencereden büyük oranda bakabildiğim bir insanla tanışmış olmanın büyük keyfini yaşadım. Hatta İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'e bana böyle bir siyasi yoldaş verdikleri için teşekkür bile ettim birkaç kez. Böyle iyi insanlar bazen iftiraya uğrarlar. Siyasette bu var. İnanın ben uğradığım iftira sayısını unuttum. Nelere benzetilmedim ki? Bunu dönem dönem kendi partimden insanlardan da yaşadım farklı zaman dilimlerinde. Onun için Buğra beye hiç üzülmemesini söyledim. Zaten 'Hiç üzülmedim, kendimi biliyorum' dedi. Çok düzgün, karakterli bir siyaset yapma anlayışı olan bir dostumuz. Hukuki mücadelesini vereceği konusunda kararlılık gösteriyor. Allah herkesi iftiradan korusun"