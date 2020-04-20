Son söz Erdoğan'da! 23 Nisan’dan itibaren dört gün süreyle sokağa çıkma yasağı kararı alınacak mı?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında dördüncü kez telekonferans yöntemiyle toplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısında daha öncekiler gibi yine salgınla mücadele kapsamında alınan önlemler, uygulamalar ve ekonomiye etkileri en önemli gündem olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısına başkanlık edecek. Üç kez telekonferans yöntemiyle gerçekleşen kabine toplantısı yine aynı yöntemle toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıya, çalışmalarını sürdürdüğü İstanbul’daki Huber Köşkü’nden katılacak. Erdoğan, toplantının ardından kamuoyuna açıklamalarda da bulunacak.

Bakanlardan sunum

Toplantının ana gündemini daha önce olduğu gibi yine Kovid-19 oluşturacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın sunum yapacağı kabine toplantısında koronavirüsle mücadele için yürütülen çalışmalar, alınan tedbirlerin uygulamalara yansıması konuları değerlendirilecek. Sokağa çıkma yasağına ilişkin uygulama ve bu yasağın önümüzdeki günlerde yaygınlaştırılıp yaygınlaştırılmayacağı konuları da toplantıda ele alınacak. Her bakan koronavirüs ile mücadelede yapılan çalışmalar ve önümüzdeki dönem hazırlıkları kapsamında bilgi verecek. Koronavirüsün ekonomiye olan etkisi, vatandaşlar için sağlanacak destek ve teşvikler de toplantıda masaya yatırılacak. Toplantıdan 23 Nisan’dan itibaren dört gün süreyle sokağa çıkma yasağı ilanı kararı çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor.

Ağaçlandırma talimatı

Yapımı devam eden Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe’deki hastane inşaatları ile bugün hizmete girecek olan Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi’nde yürütülen çalışmaları önceki gün helikopterle havadan inceleyen Erdoğan, hastanelerin çevresinin en kısa sürede ağaçlandırılmasını istedi. Atatürk Havalimanı’nın millet bahçesi olarak düzenleneceğini daha önce açıklayan Erdoğan, süreç çok uzamadan alt yapı çalışmalarının başlamasını talimatını verdi. Hastanelerin mayıs ayı sonunda hizmete alınması hedefleniyor.