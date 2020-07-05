‘Sonuna kadar burada kalacağız’

Libya’nın başkenti Trablus’taki temaslarını dün de sürdüren Akar, Savunma Güvenlik İşbirliği ve Eğitim Yardım Danışma Komutanlığı’nda görevli TSK personeli ile bir araya gelen Akar şunları kaydetti:



‘Dengeleri değiştirdiniz’



“Burada ciddi sıkıntı, haksızlık, adaletsizlik vardı. Biz de burada atalarımıza yaraşır şekilde yapmamız gereken ne varsa, uluslararası hukuk, adalet neyi gerektiriyorsa bu manada buradayız ve sonuna kadar da burada olmaya devam edeceğiz... Darbeci Hafter’in bütün Libya’ya hakim olmak gibi hayali neredeyse gerçek olmak üzereydi. Fakat sizlerin katkılarıyla dengelerin değişmesi bunu durdurdu, engelledi. Burada yaptıklarınız tarihteki önemli yerini mutlaka alacaktır.”

Bir dönem Hafter milislerinin saldırılarına hedef olan Mitiga Hastanesi’nde incelemelerde bulunan Akar ve Güler, ardından askeri helikopterlerle, Orta Akdeniz’de görev yapan Türk Deniz Görev Grubu gemisi “TCG Giresun”a geçti. Savaş Harekat Merkezi’nde çalışmalara ilişkin bilgi alan, görevlilerle görüşen Akar ve Güler, gemi personeliyle de bir araya geldi.



‘Lozan’ı ihlaldir’



Akar, buradaki konuşmasında, Türk donanmasının Fransız askeri gemisini taciz ettiği iddialarına değindi, bunun tamamen gerçek dışı olduğunu, Türkiye’nin haklılığını kanıtlayan bilgi, belge, görsel kayıtların müttefikler ve NATO karargahındaki yetkililerle paylaşıldığını anımsattı. Fransa’nın kendi iddialarını kanıtlayan herhangi bir belge sunamadığını belirten Akar, Fransa’nın Türkiye’den özür dilemek zorunda olduğunu vurguladı. Yunanistan’ın Ege’de son dönemde gerginliği artıran davranışlarına da dikkati çeken Akar, şunları kaydetti:

“Uluslararası anlaşmalara aykırı olarak 23 adanın 16’sının silahlandırılması, askeri statü kazandırılması kabul edilemez. Bu çok açık ve net şekilde Lozan’ı ihlaldir... Ege, Akdeniz ve Kıbrıs ile ilgili hiçbir oldu bittiye meydan vermeyecek, müsaade etmeyeceğiz.”



Malta’ya gitti



Akar ve Güler, Libya’daki ziyaretlerinin ardından Malta’nın başkenti Valetta’ya geçti. Akar, temasları kapsamında Malta Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Evarist Bartola ile görüştü. Ayrıca Akar, Malta Ulusal Güvenlik ve İçişleri Bakanı Byron Camilleri ile de görüştü.