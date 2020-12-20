Soylu Polis Müzesi’nde

Soylu, Twitter hesabından “Kökleri tarihimize dayanan, 19. yüzyılın sonlarında resmi olarak kurulan Polis Teşkilatı’mıza, yeni kazandırılan Polis Müzesi’ndeyiz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Pandemi sonrası vatandaşlarımızla birlikte de ziyaret etmek duasıyla” ifadelerini kullandı. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün Dikmen ek hizmet binasında bulunan müzede, polis kültür varlığını temsil eden eserler sergileniyor.